Reformou? Siga essas dicas para uma limpeza pós-obra perfeita

A limpeza da obra já começa na organização durante a reforma Crédito: Shutterstock

A limpeza pós-reforma sempre requer atenção devido à grande quantidade de sujeira. Mas para evitar aquela trabalheira depois de estar tudo pronto, especialistas dão dicas do que fazer, quais produtos usar e por onde começar, já no processo da obra para gerar menos lixo.

O primeiro passo é não deixar acumular entulho dentro da obra. Escolher um ponto de depósito é importante para não deixar o lixo onde a obra está sendo feita.

O engenheiro civil e gerente de Relacionamento Institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) Giuliano Battisti, explicou que existem regras no Código de Obras de cada município para onde devem ir os “pedaços” grandes da obra.

Em seguida, vem outro passo importante: o planejamento de execução. A arquiteta, designer de interiores e especialista em arquitetura de luxo Alessandra Cohen entende ser importante saber se a reforma será feita com os moradores dentro da casa ou não. Assim, é possível definir quais ações podem ser tomadas para conter a produção de sujeira.

"Acredito que a limpeza da obra já começa na organização durante a obra. Se a residência será ocupada ou não para poder entender o que fazer", observa.

Guardar móveis e objetos antes de começar a obra é importante para evitar que sujem ou estraguem Crédito: Shutterstock

No caso de permanência das pessoas em casa ou quem não quer retirar os móveis, envelopar se torna uma boa escolha. Além da opção tradicional de papelão e plástico, novos produtos ocupam o mercado, como as mantas emborrachadas. Elas protegem contra poeira, riscos e são resistentes a impactos. Apesar de ter um custo mais elevado, elas oferecem mais segurança por evitar prejuízos, como a troca do móvel devido a arranhões ou quebra dele.

Outro tipo de manta que oferece resistência a impactos é a de polietileno ou madeirite. Ambas criam um escudo ao acúmulo de poeira e protege de manchas e riscos. Existe também a manta impermeabilizadora que cria uma barreira contra poeira e umidade. Ou seja, em todas as opções acima a fase da limpeza da casa pode se tornar menos complicada por não precisar de usar materiais para retirar as partículas de produtos, nem de mofo e bolor.

Quem não quiser se preocupar em enrolar os objetos nesses materiais, há outra opção: o aluguel de espaços para guardar. Com isso, qualquer mesa, cadeira e outros móveis só retornam para a casa após o fim da obra, evitando todo o processo de limpeza mais profundo.

O isolamento das portas e janelas com plástico eletrostático e uma fita conjugada é uma boa pedida para quem quer evitar problemas. Conhecido como "salva pintura", ele não deixa chegar poeira e tinta nas entradas. “É ideal também para quem estiver morando na casa ao mesmo tempo da reforma, porque isola a porta”, conta Cohen.

De cima para baixo

A proteção não é só nos móveis, mas também no teto, paredes e pisos, e é aí que entra a fita adesiva. Ela pode ser colocada nas quinas do teto para evitar que os respingos de tinta caiam no espaço e, após o fim da pintura, é só retirar. Com isso, o tempo gasto para retirar as manchas já é economizado.

É importante proteger o piso para evitar que agarre qualquer material nele Crédito: Shutterstock

Em relação às paredes, a arquiteta Alessandra Cohen explicou ser ideal conversar com os profissionais responsáveis pela obra para terem muito cuidado. Há produtos que podem entrar em contato com as laterais da casa e manchar. “Se acontecer, tem como aplicar um produto para tirar. Mas, por exemplo, existem tintas à base d’água e não tem como fazer limpeza. Aí, é necessário aplicar a tinta de novo”, afirma.

Caso seja percebido só no fim da reforma, pode acabar gerando estresse por ser preciso refazer toda a programação de limpeza e organização da casa para ser habitada novamente.

A indicação é a mesma para os cuidados com o chão. A especialista em arquitetura de luxo explicou que a rapidez é essencial para retirar rejuntes quando caem no chão. Isso, porque, ao secar, a sua retirada pode ser feita somente pela contratação de uma empresa especialista em limpeza pós-obra pela necessidade de uso de produtos muito corrosivos.

Por isso, a aplicação do protetor de piso nos cômodos é indicada pela arquiteta. Ele é uma espécie de plástico-bolha mais rígido, fixado com papel kraft laminado resistente e oferece proteção contra poeira, riscos e líquidos.

"Para que a pessoa não sente e chore no final da obra, naquele momento de limpar tudo, é bom cuidar desses detalhes. Se um painel inchar pela umidade, pois não protegeu, ou o piso estiver muito arranhado, pode ser preciso retirar tudo e colocar de novo" Alessandra Cohen - Arquiteta e design de interiores

Questão de saúde

As partículas de gesso e outros produtos podem gerar problemas para a saúde. Battisti informou que colocar tapumes em volta da residência é uma forma de evitar acúmulo, já que o vento não entra com intensidade.

“É bom para o meio ambiente também. Os detritos da obra não vão para a rua e não chegam aos bueiros, evitando alagamentos. Além disso, as partículas de gesso são tão pequenas que podem ir direto para o pulmão. Não é bom para a saúde”, reforça.

Outros métodos são citados pelo gerente de relacionamento institucional do Crea-ES de como evitar produção de poeira: passar sempre um pano umedecido nos materiais e utilizar máquinas com manutenção em dia para evitar muita fuligem.

E o pós-reforma?

Mesmo com as precauções a sujeira ainda pode se acumular. Mas existem produtos que ajudam dar o toque final para a casa ficar totalmente pronta. A dupla água e sabão consegue resolver uma parte do problema ao conseguir limpar a sujeira nas janelas, portais e pisos sujos. Um pano úmido ou seco - dependendo do móvel - é usado para remover os vestígios de resíduos.

No caso de janelas, a limpeza deve iniciar nos cantos e, se a esquadria for de de alumínio, produtos ácidos não podem ser aplicados. O esfregão é um aliado nessa hora, principalmente os que conjugam a função balde, vassoura, rodo e pano para ajudar na rapidez do processo.

O esfregão é um aliado na hora de limpar as janelas depois da obra Crédito: Shutterstock

Caso haja presença de manchas de tintas, cola, argamassa, gesso ou outro material, um removedor específico para cada um deles é de bom uso. Mas o proprietário precisa de atenção para não estragar as superfícies inferiores. "É preciso entender o que está usando, olhar as especificação de cada produto para não estragar e depois ter que trocar", explica a arquiteta.

Por isso, as vezes é necessário contratar uma empresa especialista na área de limpeza. Alessandra Cohen comenta que algumas sujeiras precisam de artifícios químicos mais fortes e por serem corrosivos a aplicação deve ser feita por pessoas preparadas. "Se a pessoa não souber manusear em casa pode oferecer riscos", atenta.