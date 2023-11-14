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Capacitação gratuita

Advogado especialista em condomínios e comentarista da Globo estará em evento para síndicos no ES

Segunda edição do CondoExpert tem inscrições gratuitas e será destinado para síndicos, subsíndicos e pessoas que atuam no setor condominial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2023 às 14:48

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 14:48

1ª Edição da CondoExpert
A expectativa é que mais de 500 pessoas participem do evento Crédito: Divulgação/Grupo Condonal
Palestrantes e expositores vão trazer as novas tendências, tecnologias e ferramentas utilizadas no país como soluções para gestão condominial na segunda edição do CondoExpert. O evento é gratuito e acontece nos dias 17 e 18 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.
Entre os nomes que participarão do evento está o advogado especialista em condomínios, comentarista da CBN, e apresentador do quadro “Chame o Síndico” do Fantástico, Marcio Rachkorsky. Ele vai apresentar a palestra master “Síndico, Conselho e Administradora: desmistificando papéis e responsabilidades”, que vai abordar sobre a importância de ter uma empresa conceituada na gestão do condomínio.
Já a palestra “Poder de impacto: maximizando o potencial do síndico na moradia e gestão de condomínios”, será com o fundador SíndicoNet e CoteiBem, Julio Paim, vai mostrar a importância de cada vez mais o síndico se capacitar a fim de ser uma figura respeitada no meio condominial. Para ele, a expectativa é encontrar um evento de profissionais de um nível muito avançado.
Marcio Rachkorsky
Marcio Rachkorsky vai abordar sobre a importância de ter uma empresa conceituada na gestão do condomínio Crédito: Divulgação
“O público de síndicos e profissionais da área tem evoluído muito e isso é muito interessante de acompanhar em grandes metrópoles. Esse mundo pós-pandemia mudou a forma totalmente dentro dos condomínios, passando a ser uma extensão do lar e em função disso, o mercado por estar em transformação ainda tem muita coisa a melhorar e essa necessidade de capacitação para lidar com essa complexidade cada vez maior é muito importante”, diz.
Segundo Sarah Castro, diretora do Grupo Condonal, empresa responsável pela organização do evento, a expectativa é de que mais de 500 pessoas participem do evento, superando a marca da primeira edição do CondoExpert, que aconteceu no ano passado, que foi de 300 inscritos. E por sua proximidade com o Dia do Síndico (que acontece dia 30 de novembro), haverá ainda sorteio de brindes para os participantes.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente no site do evento, que também traz toda a programação para os dois dias do CondoExpert.

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