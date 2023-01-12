Vagas de garagem causam transtornos em condomínios; saiba como lidar

Não é permitido o uso das vagas de garagem como depósito de materiais ou qualquer outra finalidade que não seja guardar automóveis Crédito: Shutterstock

Em condomínios, é comum acontecer conflitos entre os moradores, seja por estacionar na vaga de outra pessoa ou fora da linha divisória, seja por usar o espaço de forma inadequada. Por isso, muitos gestores pedem que condôminos deixem o carro desengrenado, permitindo que o veículo seja empurrado caso tenha sido estacionado em local errado; ou, ainda, estabelecem que o protocolo padrão é chamar o vizinho para fazer a retirada do automóvel.

Além desses problemas, também são recorrentes o estacionamento de veículos maiores do que a vaga disponível, carros mal posicionados, motos e carros dividindo o mesmo espaço e visitantes que utilizam a garagem sem permissão. A lista é extensa e, em cada regimento interno, deve constar regras transparentes sobre o uso da garagem, em especial a coletiva. Para que isso funcione, é preciso colaboração de todos e se colocar no lugar do outro.

Como em boa parte das situações envolvendo relacionamento entre condôminos, a liderança é a chave. “O síndico é um agente pacificador e deve divulgar as regras internas, fazer comunicados e alertar fatos concretos, como a questão do estacionamento incorreto e danos a veículos na abertura de portas dos carros”, como explica o presidente do Sindicato Patronal dos Condomínios (Sipces), Gedaias Freire.

Ele analisa que, de forma geral, as normas são iguais – afinal, os problemas costumam ser os mesmos –, mas cada condomínio tende a adaptar as regras que atendem melhor às demandas específicas de cada prédio. Além disso, as estruturas das garagens também variam, porém, o importante, na avaliação do presidente do sindicato, é que quanto mais claras as regras de uso das garagens forem, melhor.

Nas vagas privativas, geralmente, os lugares ficam pré-definidos; já nas garagens de área comum, os espaços podem ser sorteados ou os moradores podem estacionar em qualquer local livre, sem seguir regras. Em alguns prédios, as normas já estabelecem que cada divisória só poderá abrigar um veículo; outros, só permitem que a garagem seja utilizada pelos moradores.

“Se algo está previsto nas regras internas sobre o uso adequado da vaga de garagem, o descumprimento pode gerar advertência e multa, conforme a graduação das penalidades. O problema é que muitas situações ocorrem entre os condôminos e o condomínio não pode aplicar penalidade”, alerta.

Prepare-se para algumas situações específicas