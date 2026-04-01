Ifes abre mais de mil vagas em cursos técnicos de graça

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para 1.076 vagas em cursos técnicos em várias modalidades e campi. Há oportunidade para quem quer cursar o ensino médio junto ao técnico, para quem já o concluiu ou para jovens e adultos que buscam qualificação profissional.
As aulas vão começar no segundo semestre de 2026. Os editais dos processos seletivos estão disponíveis no endereço eletrônico da instituição.
Para os cursos técnicos integrados, voltados para candidatos que querem cursar o técnico junto com o médio, são 72 vagas nos cursos de Informática para Internet e Mecatrônica no Campus Serra. Os interessados podem se inscrever até 30 de abril, no site do Ifes.
A taxa de participação é de R$ 85. A seleção dos novos estudantes será feita por meio de prova objetiva, que será aplicada no dia 14 de junho, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.
Há ainda 474 vagas para cursos concomitantes (para quem cursa o 2º ou 3º ano do ensino médio em outra escola) e 410 vagas para cursos subsequentes (para quem já concluiu o ensino médio). As oportunidades estão distribuídas por 13 campi, com cursos presenciais e a distância.
A taxa para esta modalidade será de R$ 30. Os candidatos serão selecionados por meio de análise do histórico escolar.
O Ifes também tem 120 vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos cursos de Guia de Turismo, Metalurgia e Segurança do Trabalho no Campus Vitória. Para participar, o interessado precisa ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo, mas sem terminar o o ensino médio.
As inscrições são de graça e devem ser feitas presencialmente no Campus Vitória de até o dia 10 de junho de 2026. O método de seleção será um sorteio, previsto para o dia 19 de junho de 2026.
Vagas afirmativas e isenção
O Ifes informou que em todos os processos seletivos, há reserva, de no mínimo, metade das vagas para ações afirmativas (cotas), destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas, com subdivisões baseadas em renda e critérios étnico-raciais (pretos, pardos, indígenas e quilombolas), além de vagas para pessoas com deficiência.
Os candidatos que estudaram em escola pública ou com bolsa integral em escola particular por carência socioeconômica podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 1º e 23 de abril de 2026 para os editais 19/2026 e 20/2026.
Confira as vagas
Cursos Técnicos Integrados (PS 19/2026)
- Inscrições: até 30 de abril no site do Ifes.
- Taxa: R$ 85.
- Vagas: 72.
- Campus Serra
- Informática para Internet - 36 vagas
- Mecatrônica - 36 vagas
Cursos Concomitantes e Subsequentes (PS 20/2026)
- Inscrições: até 30 de abril de 2026, no site do Ifes
- Taxa: R$ 30.
- Vagas: são 474 para cursos concomitantes (para quem cursa o 2º ou 3º ano do Ensino Médio em outra escola) e 410 para cursos subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio).
- Campus Aracruz
- Mecânica (Concomitante) - 40 vagas
- Campus Barra de São Francisco
- Comércio (Concomitante) - 40 vagas
- Campus Cachoeiro de Itapemirim
- Eletromecânica (Concomitante) - 18 vagas
- Informática para a Internet (Subsequente) - 18 vagas
- Mineração (Concomitante) - 20 vagas
- Campus Cariacica
- Logística (Subsequente) - 72 vagas
- Portos (Subsequente) - 36 vagas
- Campus Linhares
- Automação Industrial (Concomitante) - 36 vagas
- Campus Montanha
- Cafeicultura (Subsequente - EAD) - 80 vagas
- Campus Piúma
- Gastronomia (Subsequente) - 30 vagas
- Campus Presidente Kennedy
- Logística (Subsequente) - 32 vagas
- Campus São Mateus
- Eletrotécnica (Concomitante) - 36 vagas
- Mecânica (Concomitante) - 36 vagas
- Campus Serra
- Automação Industrial (Concomitante) - 32 vagas
- Informática (Concomitante) - 40 vagas
- Campus Vila Velha
- Química (Concomitante) - 40 vagas
- Campus Vitória
- Edificações (Subsequente) - 40 vagas
- Eletrotécnica (Concomitante) - 16 vagas
- Mecânica (Concomitante Vespertino) - 18 vagas
- Mecânica (Concomitante Noturno) - 36 vagas
- Metalurgia (Concomitante Vespertino) - 16 vagas
- Metalurgia (Concomitante Noturno) - 32 vagas
- Geoprocessamento (Subsequente) - 40 vagas
- Segurança do Trabalho (Subsequente) - 40 vagas
- Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância - Cefor
- Multimeios Didáticos (Subsequente - EAD) - 40 vagas
Educação de Jovens e Adultos - EJA (PS 21/2026)
- Inscrições: presencialmente no Campus Vitória de até o dia 10 de junho de 2026. Edital
- Vagas: 120
- Campus Vitória
- Guia de Turismo – 40 vagas
- Metalurgia – 40 vagas
- Segurança do Trabalho – 40 vagas