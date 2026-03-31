Noroeste do ES

Senac abre 120 oportunidades em cursos de graça em Colatina

Oportunidades são para as qualificações de Técnico em Informática, Cuidador de Idoso, Marketing Digital, Inglês e Inteligência Artificial

Publicado em 31 de março de 2026 às 13:39

Chance para se qualificar na área de tecnologia Crédito: Freepik

O Senac está com 120 vagas abertas em cursos de graça na unidade de Colatina. As oportunidades são para as qualificações de Técnico em Informática, Cuidador de Idoso, Marketing Digital, Inglês e Inteligência Artificial.

Os alunos serão distribuídos por seis turmas. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site da instituição ou na secretaria da Unidade, que fica na Avenida Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400, bairro Esplanada.

Para se inscrever, é necessário ficar atento aos pré-requisitos de cada curso, como comprovante de escolaridade e residência, além de RG e CPF e idade mínima, que varia de acordo com a opção escolhida.

Na área de tecnologia, as vagas da qualificação de Informática Básica são voltadas à inclusão digital e ao uso de ferramentas essenciais como Word, Excel e internet. Já para quem quer investir em uma nova carreira, o curso de Técnico em Informática, com carga horária de 1.200 horas, prepara o aluno para atuar com montagem e manutenção de computadores, redes e banco de dados.

Há ainda outras opções para os cursos de Mídias Criativas com Inteligência Artificial, voltado para a criação de conteúdos digitais utilizando ferramentas de IA; Inglês Básico; Cuidador de Idoso e Ferramentas de Marketing Digital para o Turismo.

O gerente de Educação Profissional do Senac em Colatina, Thiago Angelo Costa Nascimento, reforça que os cursos estão alinhados às reais demandas do mercado, como tecnologia e inteligência artificial, sem deixar de lado as áreas essenciais.

“É uma oportunidade para quem busca qualificação, inserção ou recolocação profissional, com uma formação de qualidade que realmente prepara de forma teórica e prática para o dia a dia do trabalho”, afirma.

As vagas são ofertadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e contemplam diferentes áreas do conhecimento, como tecnologia, idiomas e opções para quem busca uma nova profissão.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3722-4001.

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