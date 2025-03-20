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Lar ideal

5 dicas para escolher um apartamento para morar com seu pet

Veja pontos importantes para considerar antes de escolher um lar para você e seu animal de estimação

Publicado em 20 de Março de 2025 às 19:07

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

20 mar 2025 às 19:07
A crescente presença de pets nos lares brasileiros aumenta a procura por apartamentos pet friendly (Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock)
A crescente presença de pets nos lares brasileiros aumenta a procura por apartamentos pet friendly Crédito: Imagem: Dusan Petkovic | Shutterstock
Os lares brasileiros nunca foram tão pet friendly . De acordo com a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação), o Brasil ocupa a terceira posição mundial em número de animais de estimação, e essa crescente presença dos bichinhos tem impactado diversos setores, incluindo o mercado imobiliário.
Com isso, a busca por apartamentos que ofereçam conforto e segurança para os pets não para de crescer. Mas escolher o imóvel ideal vai muito além de verificar se o condomínio permite animais. Pensando nisso, Jorge de Moraes, diretor de operações da Vila 11 — empresa especializada em empreendimentos multifamily —, destaca 5 pontos essenciais que os tutores devem considerar ao procurar um apartamento para morar com seu bichinho. Confira!

1. Política clara e receptiva aos animais

Antes de fechar negócio, verifique se o condomínio tem uma política clara e receptiva em relação a animais. Alguns prédios aceitam pets , mas impõem restrições quanto ao porte ou à circulação dos animais nas áreas comuns. Vale checar atentamente essas regras para entender de que forma os bichinhos podem circular e conviver no condomínio.

2. Infraestrutura além do óbvio

Além de aceitar animais, o ideal é que o prédio ofereça estrutura adequada para eles. Ter um espaço pet para brincadeiras e um pet spa para banhos facilita o cotidiano dos tutores e garante praticidade e comodidade para os moradores, sendo assim um ponto crucial na hora de escolher o imóvel. 
Opte por bairros com infraestrutura adequada para os animais (Imagem: VH-studio | Shutterstock)
Opte por bairros com infraestrutura adequada para os animais Crédito: Imagem: VH-studio | Shutterstock

3. Bairro pet friendly

Além da infraestrutura do condomínio , a escolha do bairro também influencia na qualidade de vida do pet . Regiões com praças, parques e calçadas seguras tornam os passeios mais agradáveis. Também vale conferir se há clínicas veterinárias e pet shops próximos.

4. Janelas e sacadas seguras

A segurança do pet dentro do apartamento é indispensável, especialmente para quem tem animais de pequeno porte ou filhotes. O tutor deve certificar-se de que as janelas e sacadas não ofereçam riscos.

5. Layout inteligente

Um apartamento bem-planejado facilita a circulação do pet e pode evitar acidentes. Ambientes com layout inteligente , sem excesso de móveis, proporcionam mais conforto e segurança, principalmente para animais de médio e grande porte.

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