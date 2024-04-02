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Mercado imobiliário

Talk Imóveis Linhares acontece nesta quarta; confira a programação

Esta será a primeira edição que acontece na cidade, com foco nos investimentos e crescimento da economia; saiba o que esperar das palestras e painéis
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 abr 2024 às 13:40

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 13:40

Linhares ilustra brilhantemente a pujança e as potencialidades das cidades do interior do Estado, bem como as suas oportunidades para o mercado imobiliário
Primeira edição do Talk Imóveis Linhares acontece nesta quarta-feira Crédito: Deivid Gava/Prefeitura de Linhares/Divulgação
A primeira edição do Talk Imóveis Linhares acontece nesta quarta-feira (3), às 14h, no auditório da Findes de Linhares. Com entrada gratuita e inscrição prévia, o evento, realizado pela Rede Gazeta, traz especialistas do setor para falar sobre o crescimento econômico da cidade e o que esperar para os próximos anos, principalmente em virtude do crescimento do mercado imobiliário na região.
Além de atrair empreendimentos voltados para o segmento de galpões logísticos ou condomínios empresariais tendo por base a atração e a chegada de novas empresas na região, Linhares, hoje, conta também com lançamentos imobiliários residenciais, que vão desde loteamentos a condomínios de apartamentos.
Para a gestora comercial da Rede Gazeta Norte, Maria Elena Lani, o Talk Imóveis Linhares representa uma oportunidade para reunir profissionais, investidores e interessados no mercado imobiliário local para discutir as perspectivas para o segmento. “O objetivo é fortalecer a imagem de Linhares como um polo imobiliário em ascensão”, conta.
Segundo ela, a ideia de trazer o Talk Imóveis para Linhares surgiu de conversas com o setor imobiliário. “Eles tinham o desejo e a necessidade de despertar o interesse por mais investimentos na cidade e região, considerando todo o potencial econômico, logístico e também turístico que o local oferece. A iniciativa demonstra o compromisso da Rede Gazeta com o desenvolvimento econômico e social da cidade”, comenta.

Presenças confirmadas e programação

Para o evento, estão confirmadas as presenças do prefeito de Linhares, Bruno Marianelli e do presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, que darão as boas-vindas aos participantes do evento.
Em seguida acontece a primeira palestra, com o diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves (ISJN), Pablo Lira, com o tema: “Espírito Santo: um excelente lugar para viver e investir”.
A programação continua com o primeiro painel da tarde trazendo o tema Desenvolvimento Econômico. Para essa conversa estarão presentes o secretário de Desenvolvimento Urbano de Linhares, Rodrigo Damiani; o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana, Rafael Ottaiano; e a diretora Comercial da Soma Urbanismo, Danielli Simões. A mediação será do colunista de A Gazeta, Abdo Filho.
O segundo painel será sobre investidores. Abdo Filho também irá mediar essa conversa, tendo como participantes o empresário Luiz Rigoni; o diretor Comercial e Marketing da Brametal, Alexandre Schmidt; e o economista e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, José Teófilo.
A palestra de encerramento será com a especialista em Negócios Imobiliários, Daiana Pantano, que vai abordar o tema “O poder da alavancagem imobiliária”. Referência no mercado imobiliário, Daiana é empresária, executiva de vendas e lidera um time de 55 imobiliárias e mais de 550 corretores.
“A programação terá ainda oportunidades de networking e acesso a informações atualizadas, além de insights valiosos para os participantes. Esperamos que o evento seja um sucesso e que reúna um público engajado. O nosso desejo é que essa seja a primeira de outras edições”, diz a gestora comercial da Rede Gazeta Norte.

Programação:

Talk Imóveis Linhares

13h30: Credenciamento
14h: Abertura
  • Boas-vindas: diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas 
  • Apresentação editoria Hub Imobi com a coordenadora do Estúdio Gazeta e editora do Hub Imobi, Flávia Martins 
  • Discurso presidente Ademi-ES, Eduardo Fontes 
  • Discurso prefeito de Linhares, Bruno Marianelli
Palestra: ”Espírito Santo: Um excelente lugar para viver e investir”
  • Palestrante: diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Ele é doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFES com aperfeiçoamento em Planejamento Urbano pela Universidade de Cergy, na França, professor universitário, além de autor de vários livros e colunista de A Gazeta, onde assina artigos toda quarta-feira. 
Painel 1: Desenvolvimento Urbano
  • Participantes: 
  • Secretário de Desenvolvimento Urbano de Linhares, Rodrigo Damiani
  • Ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Viana, Rafael Ottaiano 
  • Diretora Comercial da Soma Urbanismo, Danielli Simões. 
  • Mediador: colunista Abdo Filho 
  • Espaço para perguntas do público após painel.
Painel 2: Investidores
  • Participantes: 
  • Empresário, Luiz Rigoni (Rimo)  
  • Diretor Comercial e Marketing da Brametal, Alexandre Schmidt 
  • Economista e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo, José Teófilo 
  • Mediador: colunista Abdo Filho 
  • Espaço para perguntas do público após painel.
Coffe break
Palestra: “O poder da alavancagem imobiliária”
  • Palestrante: Daiana Pantano. Referência no mercado imobiliário, com 20 anos de dedicação ao setor. E mpresária e executiva de vendas, lidera um time de 55 imobiliárias e mais de 550 corretores. É especialista em Planejamento Financeiro e Análise de Investimentos. 

Happy Hour e encerramento

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