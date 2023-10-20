Prédio inteligente vai melhorar experiência para seus moradores

Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Cpid), local em que está sendo criado e implementado o conceito de Prédio Inteligente Crédito: Cpid/Divulgação

Otimização da segurança, captação de energia solar e consumo consciente de água são os principais focos do Prédio Inteligente, uma iniciativa do Centro de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (Cpid). Essa foi uma das inovações apresentadas durante o painel Desafios e Oportunidades do Ecossistema Capixaba de Inovação, no primeiro dia do InsightES - Semana de Inovação Capixaba, que acontece esta semana na Rede Gazeta, em Vitória.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Bruno Lamas, comentou que “a ideia é fazer a adaptação primeiro para os prédios públicos e depois ver como isso vai repercutir para ganhar também as ruas”.

O Prédio Inteligente visa ser solução para problemas enfrentados por moradores, como dificuldades em caixas d’água, falta de energia e até mesmo assaltos. “É um software que identifica o que é uma pessoa, também reconhece se a pessoa está parada ou em movimento. Pode acender uma luz para dar um alerta, mandar uma mensagem para o síndico, chamar a polícia. Tem uma Inteligência Artificial (IA) que reconhece esses padrões”, destaca o Subgerente dos Ambientes Promotores de Inovação do Governo do Estado, Paulo Rodrigo.

Protótipos para teste

Componentes do Prédio Inteligente

Os protótipos, que levaram cerca de três meses para serem desenvolvidos, serão instalados no final deste ano no Cpid para início dos testes. Mas a ideia é expandir para outros órgãos públicos.

Apesar dos três pilares iniciais - segurança, energia solar e consumo consciente -, o projeto pode sofrer adaptações, a depender das necessidades de cada estrutura. A inteligência do software permite alterações para fornecer os dados que forem necessários. “O prédio consegue reconhecer a si mesmo em tempo real”, relata Paulo Rodrigo.

Investimentos

A visão do mercado

Profissionais da área da engenharia entendem que esse é um processo necessário, mas que exige certos cuidados. “É muito válido, porém, por serem tecnologias novas, a gente precisa de muita engenharia, muito estudo. É preciso verificar a empresa que faz o serviço, se tem respaldo técnico legal”, destaca Igor Dadalto, assessor de engenharia do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Fato é que novas medidas vêm sendo adotadas para tornar esse processo cada vez mais presente, como ressalta Luiz Claudio Mazzini Gomes, diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES). “Nós temos trabalhado muito nessa direção. Uma boa parte das empresas associadas ao Sinduscon vêm implementando em seus projetos: placas fotovoltaicas, placas solares para aquecimento de água, equipamentos com selos de eficiência de consumo de água e energia etc.”

Nesse universo de inovação, Liliam Araujo, arquiteta e associada do Sinduscon, traz um ponto importante que apresenta uma tecnologia a ser implementada nas edificações do futuro. “Você pode usar inteligência artificial, que capta dados, analisa e toma alguma decisão por você. Os sistemas são operados através de tecnologias e não pessoas. Quando têm automação, é 100% de chance de ser feito.”

Placas de energia solar instaladas no Cpid Crédito: Cpid/Divulgação

Investimentos

O Cpid recebeu um investimento único de R$ 3 milhões a serem diluídos em projetos durante dois anos. Portanto, o montante é dividido entre as centenas de projetos criados dentro do programa de inovação.

No Prédio Inteligente, estiveram envolvidos seis pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). O professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Ifes, Maxwell Monteiro, foi o coordenador do projeto.

Árvore solar

Projeção da árvore solar e de como ela será Crédito: Cpid/Divulgação

A Árvore Solar é um exemplo de projeto que caminha em paralelo ao Prédio Inteligente. O objetivo dessa árvore, que possui seis metros, é captar energia solar para distribuir no local em que está instalada - escolas, residências, praças e cidades, por exemplo.

O projeto também é uma iniciativa do Cpid e será colocado em prática para teste na residência oficial do governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. Por lá, será instalada de forma permanente.

A ideia é também levar a Árvore Solar para teste em duas escolas técnicas do Estado: CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha; e CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva. Será colocada uma em cada instituição de ensino, e a tendência é expandir o projeto e levá-lo para os mais diferentes territórios capixabas.

Ao todo, 10 profissionais estiveram envolvidos no desenvolvimento do projeto, que durou cerca de dois anos. O professor de Engenharia Elétrica da Ufes, Marcelo Segatto, foi o coordenador da equipe.