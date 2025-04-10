O que esperar da ampliação do Minha Casa, Minha Vida no ES?

O Colina das Amoras é um dos lançamentos planejados para Vila Velha que já atende o preço da nova faixa Crédito: Divulgação/Morar

Com a mudança, surge a "Faixa 4" do programa, que irá beneficiar aqueles com renda familiar de R$ 8 mil a R$ 12 mil. A iniciativa também permitirá a compra de imóveis de até R$ 500 mil com financiamentos em até 420 meses, com taxa de juros de 10,5% ao ano. Esse fator, inclusive, é um dos itens mais atrativos do programa, já que essa taxa não varia de acordo com a alta da Selic.

No entanto, o governo ainda não respondeu quando esse financiamento começará a ser ofertado. Mesmo assim, as construtoras que atendem a esse público já estão se preparando e lançando empreendimentos que se encaixam no novo valor, projetando um aquecimento nas vendas.

O diretor comercial da Morar Construtora, Filippe Vieira, considera a mudança positiva pela defasagem no teto anterior dos imóveis enquadrados no Minha Casa, Minha Vida, que aconteceu pelo fato do programa não ter acompanhado a inflação e o aumento dos juros, que geraram aumento dos custos da obra e, por consequência, dos preços.

"Percebemos um grande número de lançamentos de médio e alto padrão que partiam de R$ 700 mil, R$ 750 mil. Como o Minha Casa, Minha Vida ia até R$ 350 mil, começou a existir uma demanda muito grande nesse meio, já que não existiam lançamentos logo acima dessa faixa. Essas pessoas estavam desassistidas e muitas acabavam comprando imóveis que se encaixavam no teto do programa ou optando por pagar aluguel. Entendendo essa demanda, começamos a comprar terrenos e a projetar imóveis na faixa de R$ 350 mil a R$ 500 mil", conta.

Já pensando nesse público, que, por pagar mais, também é mais exigente, a Morar lançou no ano passado o Colina das Amoras Residencial Clube, um condomínio em Ataíde, Vila Velha , que conta com acabamentos e melhorias diferenciados em relação aos empreendimentos das outras faixas do Minha Casa, Minha Vida.

A taxa fixa do programa nos permite um planejamento melhor e mais confortável, porque, independentemente da Selic, as pessoas interessadas terão acesso a uma taxa mais atrativa, o que ajuda o cliente a tomar sua decisão com mais rapidez e também a conseguir um crédito melhor. O Colina das Amoras, nosso último lançamento. já está com a primeira fase quase toda vendida, e a segunda será lançada agora em maio. Mais para o final do ano, estamos projetando também o lançamento do Morada Vitória, no Bairro de Fátima, Serra", ressalta Filippe.

Cenário é positivo para a classe média

MRV Parkside Residence é um dos empreendimentos da MRV que se encaixa na nova faixa do programa Crédito: Divulgação/MRV

Outra construtora que também está entusiasmada com a nova faixa anunciada é a MRV. Hoje, cerca de 90% das vendas líquidas da empresa vêm do programa do governo federal e a empresa finalizou 2024 com quase 40 mil unidades vendidas e R$ 10 bilhões em vendas líquidas.

“Há uma parcela significativa da população que não se encaixava nas faixas que existiam até então e que ainda enfrentava dificuldades para financiar um imóvel. Com o anúncio, poderemos atender a um público que hoje acaba ficando refém de taxas de juros muito altas no financiamento tradicional”, analisa o diretor executivo comercial da MRV, Thiago Ely.

Ely também defende que a combinação entre políticas públicas, iniciativas estaduais que complementam os subsídios e um ambiente de crédito mais acessível para a população de média renda cria um ciclo positivo para o mercado imobiliário, pois movimenta a economia e reduz o déficit habitacional.

A situação também melhora quando se tem em vista o início do calendário de saque do FGTS de 2025. “Com o valor disponível, muitas famílias poderão dar entrada no imóvel ou amortizar parcelas, o que reforça o momento ideal para transformar o sonho da casa própria em realidade”, acrescenta.

No momento, a MRV conta com dois empreendimentos no Espírito Santo que se encaixam na Faixa 4: o Parkside Residence, com 50 unidades disponíveis; e o Residencial Giardino di Bali, com 220 unidades. De acordo com Johann Souza, gestor comercial da MRV no Estado, a construtora lançará, no segundo semestre deste ano, mais um empreendimento na Serra: o Giardino di Florença, que contará com 472 unidades – todas também dentro dessa nova faixa do programa.