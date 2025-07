Análises

Imóveis A Gazeta terá novo colunista com foco em tendências e bastidores do setor

Renato Avelar é corretor de imóveis há mais de 35 anos, palestrante e empresário do mercado imobiliário; ele escreverá quinzenalmente, às quartas, para a editoria

A partir desta quarta-feira (09), o corretor de imóveis Renato Avelar terá seus textos publicados quinzenalmente na editoria Imóveis A Gazeta. Com mais de 35 anos de experiência no setor, ele será o novo colunista da editoria e vai trazer conteúdos com análises sobre tendências, bastidores e processos do mercado de forma simplificada.

