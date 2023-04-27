Construtora capixaba aposta na capacidade de se adaptar a qualquer realidade

Morar está focada em aprimorar e inovar nos lançamentos imobiliários Crédito: Morar/ Divulgação

Há vários perfis de liderança, mas um se destaca na gestão de Rodrigo Almeida, presidente do Conselho da Morar Construtora: a capacidade de adaptação. “Cada situação ou desafio pede um comportamento adequado ao momento para direcionar e incentivar a motivação das pessoas no melhor caminho a ser seguido”, afirma.

Ele ainda complementa: “É fundamental conhecer a maturidade de cada pessoa envolvida no processo e ter a correta análise do cenário em que o processo de liderança acontece. Busco sempre que o meu estilo de liderança seja o mais participativo possível para proporcionar um terreno fértil ao empoderamento das pessoas. E mais, no desenvolvimento da liderança de cada uma delas”.

Com seu estilo mais adaptativo, Almeida está sempre atento às oportunidades e aos desafios de cada momento.

“Quando o mercado permite ser ousado, sou. No momento em que pede cautela, não tenho receio de ser mais cauteloso. É essencial dançar conforme a música. Para isso, a pauta da inovação é muito forte. Entretanto, precisamos saber dosar para não esquecer do nosso core business, de tudo o que nos trouxe aqui”, observa.

O currículo dele é imenso: fez Engenharia Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), MBA em Administração de Empresas pela Fundação Dom Cabral, certificação do Programa de Desenvolvimento de Gestão Avançada em Imóveis da Harvard University Graduate School Of Design e certificações voltadas para o Marketing e Mundo Business pela Northwestern University, Harvard Business School e Fundação Getúlio Vargas.

A Morar Construtora está de olho no futuro. “Queremos fazer a empresa crescer, pois temos avaliado novos mercados de atuação e novas possibilidades de desenvolvimento de produtos’’, diz. “Para os negócios, a Morar está focada no que denominamos ‘aprimorar’ e, nesse contexto, a consolidação de uma cultura de inovação é fundamental. É um movimento importante que temos priorizado e que iremos continuar trabalhando”, completa.

Rodrigo Almeida, presidente do Conselho da Morar Construtora: "É fundamental conhecer a maturidade de cada pessoa envolvida no processo e ter a correta análise do cenário em que o processo de liderança acontece" Crédito: Andressa Freitas/ Divulgação

A capacidade de adaptação citada lá em cima foi fundamental para passar por um momento que foi turbulento para todo o mundo, o da pandemia.

“A empresa é formada por pessoas. Então, é fundamental a nossa atenção no cuidar, capacitar, apoiar e, muitas vezes, suportar momentos difíceis, como foi o caso do período mais intenso de cuidados por conta da Covid-19. Com isso, a adaptação é fundamental para estar atento às mudanças e às situações que as pessoas possam estar passando.”

As necessidades impostas pela Covid destacaram também a atenção às inovações. “Muitas tecnologias revolucionárias têm mudado o comportamento de consumo e relacionamento entre as pessoas, como inteligência artificial e Big Data. Isso se intensificou ainda mais com as necessidades impostas pela Covid, como a urgência na adoção de ferramentas virtuais que geram uma grande necessidade de capacitação da equipe para acompanhar esse desenvolvimento.”

Ele destaca que já havia uma grande preocupação em melhoria contínua, mas agora o grupo está em processo de implantar um conceito mais amplo e incentivar uma cultura da inovação.