Vai trocar a porta? Saiba quais são os materiais mais recomendados

Se os elementos da sua casa fazem diferença para você, não deixe de se atentar à qualidade das portas, afinal elas são o cartão de visita de uma residência Crédito: Freepik

Elas, literalmente, são a “porta de entrada” da sua casa. Os cuidados na escolha do material dessas esquadrias são, muitas vezes, menosprezados em um projeto residencial. Mas, por serem responsáveis pela circulação adequada de um ambiente, demanda planejamento cauteloso em qualquer obra ou reforma.

As portas são a passagem para dentro de casa ou de um ambiente mais íntimo dentro da residência. E pode ser feitas em de madeira (um dos materiais mais comuns encontrados nas residências), alumínio ou PVC. Sendo que este último anda roubando a cena no mercado, segundo afirmam especialistas da área, em razão das vantagens que esse composto oferece.

Para a arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen, tudo vai depender do objetivo do projeto arquitetônico: “um profissional, antes de qualquer coisa, precisa entender o que o cliente deseja e em qual ambiente a porta vai ser instalada para avaliar o material mais indicado”, analisa.

É preciso também estar ciente do orçamento. A qualidade da entrega da fábrica e o acabamento implicam diretamente no custo – até mais do que a escolha do tipo de material para as portas. “Por isso, recomendo pesquisar os preços da sua região e ver o que cabe no seu bolso”, alerta.

Lembrando também que um mesmo projeto pode ter portas de diferentes materiais, conforme a necessidade de cada espaço. As janelas e portas de vidro, por exemplo, são excelentes para integrar cômodos, vedar intempéries e valorizar a iluminação natural, mas deixam a desejar nos quesitos praticidade e segurança. Por esse motivo, são usados comumente nos ambientes internos.

Logo, é preciso conhecer as especificidades desses tipos de materiais. Separamos os três materiais mais indicados pelas especialistas para aplicar em esquadrias:

PVC

O PVC possui mais vantagens que outros materiais disponíveis no mercado Crédito: Innovare/Divulgação

Responsáveis por uma economia de aproximadamente 20% do valor total da obra, as portas em PVC são feitas de material reciclado, sendo uma alternativa sustentável para o mercado. “Hoje em dia, é um material bem difundido e comum de ser encontrado nos novos empreendimentos imobiliários”, pontua Alessandra Cohen.

Recomendado, sobretudo, para as áreas externas e molhadas, a arquiteta e diretora da Innovare, Roberta Drummond, destaca que a segurança é uma das maiores vantagens dessas portas. “Por ser um material biodegradável e antioxidante, elas não propagam fogo, além de serem resistentes a arrombamentos”, destaca.

As portas de PVC também ganham pontos na versatilidade: podem ser de correr, giratórias, de abrir, entre outras. Além da sua durabilidade, visto que, por sua resistência, o PVC tem pouco risco de "estufar" ao lavar o piso ou de ficar "amarelado" com o tempo. Desde que limpando regularmente com, preferencialmente, água e sabão neutro, esse material pode durar duas décadas.

Também é possível aplicar cores sem abrir mão da resistência do material, mesmo com o efeito da maresia. “No calor, as portas suportam a temperatura de até 70º C. Já em temperaturas mais baixas, o composto das portas é projetado para suportar até -10º C. Além disso, faça chuva ou faça sol, elas mantêm a temperatura do ambiente, por meio do isolamento térmico”, explica Drummond.

Madeira

As portas de madeira se destacam por trazer aconchego ao ambiente Crédito: Shutterstock

Recentemente abordado aqui no Hub Imobi , a madeira é um dos materiais favoritos dos profissionais e é tradicionalmente o mais usado em construções mais antigas. Mas as portas em madeira acabaram perdendo lugar com o surgimento de novos compostos.

No geral, as portas de madeira podem ser lisas ou trabalhadas e terem diferentes cores, texturas e acabamentos. Em compensação, exigem um reforço na fabricação caso o consumidor não queira se preocupar tanto com a manutenção, o que encarece o produto, além de ter baixa resistência às condições climáticas. "Nessa disputa, o PVC entrega melhor custo-benefício", garante Alessandra.

Alumínio ou placas de alumínio composto (ACM)

O alumínio é usualmente utilizado em fachadas Crédito: Shutterstock

Esse material é frequentemente usado em portas de entrada ou fachadas e permite flexibilidade de trabalho em relação ao modelo e ao tamanho do produto.

Como as de PVC, as portas com composto de alumínio são duráveis, mas podem ser mais caras se forem fabricadas com bom isolamento térmico e acústico. No entanto, existem opções mais em conta e, por oferecerem maior praticidade na instalação, o ACM em especial, é um dos materiais mais procurados no mercado.