Sapateiras ganham destaque na decoração com soluções inteligentes

Quem tem muitos calçados sabe a importância de guardá-los em um local especial. Por meio de ideias criativas, as sapateiras têm se destacado nos projetos de marcenaria

As sapateiras têm se destacado nos projetos de decoração com soluções de marcenaria cada vez mais inteligentes e integradas aos espaços da casa. (Projeto de Cristiane Schiavoni e Foto de Luis Gomes)

Não é só para proteger os pés, os sapatos podem ser também itens de colecionador. E quem tem vários pares para guardar sabe a importância das famosas sapateiras. Itens milenares – encontrados, inclusive, em sítios arqueológicos –, os móveis para guardar calçados têm se destacado nos projetos de decoração com soluções de marcenaria cada vez mais inteligentes e integradas aos espaços da casa.

Até porque, elas cabem em quase todos os lugares. Vale colocá-las nas laterais da cama, nas paredes do quarto, em um cantinho do closet ou, quem sabe, no hall de entrada, como recomenda a arquiteta Cristiane Schiavoni. Segundo a especialista, a dica é aproveitar o espaço e sempre pensar na funcionalidade do item.

“Antes, estavam mais presentes nos dormitórios para organizar os sapatos limpos, mas nos últimos anos ganharam uma nova função nas casas brasileiras: acomodar os calçados sujos no hall de entrada, de forma a garantir um ambiente mais higiênico e seguro para os moradores”, afirma.

O MDF continua sendo o material de destaque devido à facilidade de ser trabalhado, mas outras chapas de madeira também podem ser empregadas na customização com desenhos mais específicos. Em especial, para aqueles que possuem muitos pares e realmente podem se considerar colecionadores.

“Para quem tem muitos sapatos, eu sempre sugiro fazer uma setorização. Não dá para você fazer um projeto onde se guarda um pouco de sapato em cada lugar. A pessoa tem que ter um prazer em ver as peças da sua coleção. Então, não é só a questão funcional. Acho que também a gente precisa prestar atenção no que é importante para cada cliente”, pontua Schiavoni.

Nesses casos, a distância entre os sapatos também acaba sendo uma duvida comum. O designer de interiores Regilano Dornelas explica que tudo vai variar de acordo com as preferências de cada um. Por isso, sempre leva em consideração o tipo de calçado mais utilizado pelo proprietário, como tênis ou saltos altos, para personalizar o móvel de acordo com as demandas individuais.

“Essa abordagem garante que o espaço seja otimizado de forma eficiente, atendendo às particularidades do estilo de vida e das escolhas de calçados do cliente. Uma opção eficiente é utilizar uma marcenaria que privilegie o armazenamento vertical, permitindo aproveitar o espaço do chão até o teto. É uma solução prática para otimizar o espaço de maneira inteligente”, recomenda.

Quais os locais mais recomendados?

Vale colocá-las nas laterais da cama, nas paredes do quarto, em um cantinho do closet ou, quem sabe, no hall de entrada. (Projeto de Cristiane Schiavoni e Foto de Luis Gomes)

As sapateiras cabem em diferentes cômodos da casa. Nos quartos, podem ser alocadas na lateral da cama ou criando uma composição com o painel da televisão, quando o móvel vem logo abaixo. Nos closets é importante que estejam em espaços separados das roupas para evitar possíveis odores. Já na entrada, os baús são os mais indicados.

É preciso levar em consideração o tipo de calçado mais utilizado pelo proprietário para personalizar o móvel de acordo com as demandas individuais. (Projeto de Cristiane Schiavoni e Foto de Luis Gomes)

Segundo a arquiteta Cristiane Schiavoni, sapatilhas, rasteirinhas e chinelos se acomodam de forma ideal em prateleiras com 10 cm de altura, enquanto pares de tênis, sapatos sociais e de salto encontram melhor ajuste em um espaço mínimo de 15 cm. “Quanto às botas, a recomendação ideal é um vão de 35 cm a 45 cm para receber a altura média do calçado. Com relação à profundidade, 40 cm é a medida de referência.”

O MDF continua sendo o material de destaque devido a facilidade de ser trabalhado. (Projeto de Cristiane Schiavoni e Foto de Luis Gomes)

O designer de interiores Regilano Dornelas afirma que, na marcenaria, os painéis em MDF com portas vazadas ou em tela são uma escolha bastante popular para as sapateiras. “No entanto, essa alternativa já está disponível como móveis independentes no mercado. Para uma abordagem de baú, as opções incluem o uso de tecidos, couro e materiais sintéticos”, finaliza.

