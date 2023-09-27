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Saiba como não errar na hora de aplicar o estilo tropical nos ambientes

Especialistas dão dicas de como usar essa tendência que muitas vezes ajuda a reduzir o calor e tornar o lugar mais aconchegante
Portal Edicase

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Publicado em 

27 set 2023 às 15:11

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 15:11

Imagem Edicase Brasil
É fundamental encontrar um equilíbrio ao utilizar elementos da decoração tropical Crédito: Shutterstock
Alegria, conforto e frescor são algumas das palavras que resumem as sensações transmitidas pelo estilo tropical. Esse tipo de decoração faz referência justamente à região dos trópicos, em que possui uma grande diversidade de fauna e flora, temperaturas mais elevadas e praias incríveis.

Nele, elementos naturais ou que lembrem a natureza ganham bastante destaque. Para quem deseja aplicá-lo em casa, é recomendado iniciar aos poucos. “Comece alterando pequenos elementos na decoração, para então descobrir o que mais te agrada e tem a ver com a sua residência. Com o tempo, você vai imprimir o seu próprio estilo tropical”, aconselha Priscila Tressino, arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo.
Outra dica que vale a pena tentar é inserir nos ambientes, por meio de velas e aromatizadores , cheiros que remetem à natureza. Para isso, Juliana Cararo, arquiteta de projetos de interiores e professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR, recomenda “uma fragrância bem natural, como alecrim e capim-cidreira”.

Elementos do estilo tropical

O estilo tropical conta com diversos elementos e texturas. Por isso, de acordo com Juliana Cararo, a madeira pode ser utilizada no piso, parede, forro e mobiliário. As pedras em tonalidades de areia e terracota também podem ser usadas tanto no piso quanto na parede.
As fibras e os tecidos naturais podem ser usados no mobiliário e em acessórios, como mantas, cortinas e almofadas. O artesanato local, por sua vez, pode ser utilizado na decoração dos ambientes. Além disso, é possível usar obras de arte, sejam coloridas ou naturais, que trazem ao ambiente a brasilidade e a realidade da vida nos trópicos.

Aplicando aos ambientes

Para aplicar o estilo tropical em ambientes como quarto, sala de estar e banheiro , Priscila Tressino, recomenda apostar em papéis de parede, quadros, acessórios, tecidos e toalhas de mesa e banho que lembrem o estilo tropical. “No paisagismo, inclua um vaso de monstera (costela-de-adão) ou flor de estrelícia, que também fica incrível”, acrescenta.

Cuidados ao decorar

A decoração tropical permite explorar cores, estampas e variados itens decorativos. Por causa disso, é importante tomar cuidado para não sobrecarregar o ambiente e deixá-lo muito pesado. Dessa maneira, é fundamental encontrar um equilíbrio no uso desses elementos e utilizá-los de forma harmônica.
“Portanto, é bom incluir também tons neutros para balancear. Por exemplo, uma parede branca ou bege com quadros ou elementos decorativos em azul ou verde, que lembram o mar”, sugere Priscila Tressino.
Outra maneira de encontrar esse equilíbrio, conforme explica Juliana Cararo, é por meio de um projeto arquitetônico ou de decoração, “pois nele é possível prever todos os elementos, e hoje com recursos digitais, ter uma ideia muito próxima da realidade”.

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