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Destaque no décor

Saiba como incluir o tijolinho na decoração da casa; veja dicas

Esse item ajuda a incrementar os ambientes com suas versões tradicionais e de cerâmica
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

22 ago 2024 às 10:08

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 10:08

Imagem Edicase Brasil
O tijolinho tem ganhado destaque nas decorações Crédito: Imagem: YKvisual | Shutterstock
Muito associados ao estilo industrial, os tijolinhos aparentes estão ganhando cada vez mais destaque no décor. No mercado, há diferentes tipos, desde os tradicionais de barro até os de cerâmica, que reproduzem o material e podem ser encontrados em diferentes cores e texturas e incorporados aos mais diferentes ambientes.
Eles podem ser usados diretamente na construção estrutural ou mesmo para decorar, revestindo paredes, vigas e pilares, por exemplo. Se você gosta do estilo e busca inspiração de projetos, separamos algumas opções em que o tijolinho aparente é um dos destaques, veja abaixo!

1. Cozinha com toque industrial

Imagem Edicase Brasil
O tijolinho nesse projeto traz o toque industrial Crédito: Imagem: Fernando Crescenti | Projeto: Blaia e Moura Arquitetos
Na reforma deste apartamento, os arquitetos Lucas Blaia e Bruno Moura, do Blaia e Moura Arquitetos, queriam criar personalidade e contraste na decoração usando diferentes materiais com os mesmos tons, como a madeira e o tijolinho aparente, produzido artesanalmente. Além do mix de texturas, os materiais, por serem naturais, levam sensação de aconchego, e o tijolinho imprime toque industrial ao local.

2. Detalhe no living

Imagem Edicase Brasil
O tijolinho, junto ao ripado, cria um ambiente elegante e funcional Crédito: Imagem: Rafael Renzo | Projeto: Camilla Bischoff Arquitetura e Design
Mais um projeto com mix de texturas, esse assinado pela arquiteta Camilla Bischoff, que escolheu o tijolinho aparente para destacar uma das paredes do living e levar ainda mais destaque ao local. Como o móvel desenhado para a área percorre toda a parede, os tijolinhos, juntamente ao ripado, criam uma divisão visual da área, que é elegante e funcional.

3. Camuflando o pilar

Imagem Edicase Brasil
O pilar revestido com o tijolinho se tornou elemento da decoração Crédito: Imagem: Luiz Franco | Projeto: Vitória Lacerda Arquitetura
Como os clientes não gostavam do pilar existente nessa varanda gourmet e ele não podia ser removido, a arquiteta Vitória Lacerda optou por revesti-lo com tijolinho natural. Dessa maneira, além de camuflá-lo, o pilar se tornou elemento de decoração e agora é apreciado pelos moradores.

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