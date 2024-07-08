Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Como nas séries

Deixe sua casa como em um dorama com essas 7 dicas de decoração

Veja alguns truques simples para transformar o seu lar em um verdadeiro cenário envolvente, personalizando os espaços e refletindo sua paixão por essas histórias
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

08 jul 2024 às 14:56

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 14:56

Imagem Edicase Brasil
O charme e o estilo dos doramas oferecem inspirações incríveis para a decoração da casa Crédito: ahmad bait muhammad | Shutterstock
Os doramas, séries televisivas asiáticas que encantam fãs ao redor do mundo, não são apenas um entretenimento cativante, mas também uma rica fonte de inspiração estética. Para aqueles que amam o charme e o estilo do gênero, trazer um pouco desse universo para a decoração de casa pode ser uma maneira maravilhosa de personalizar os espaços e refletir a paixão por essas histórias.
Pensando nisso, a seguir, compartilhamos dicas criativas e práticas para você transformar o seu lar em um verdadeiro cenário de dorama. Confira!

1. Utilize móveis minimalistas

Os doramas geralmente apresentam interiores limpos e organizados, com móveis minimalistas e funcionais. Invista em peças de mobiliário simples, com linhas retas e cores neutras. Sofás baixos, mesas de centro discretas e estantes abertas são ótimas escolhas.

2. Invista em elementos naturais

As plantas têm um papel significativo na cultura asiática. Por isso, não é muito difícil encontrá-las compondo o cenário de doramas. Para utilizá-las, invista em um vaso bonito e que combine com o restante da decoração, isso vai trazer mais vida e cor ao ambiente. Além disso, combine móveis de madeira clara e detalhes em pedra, eles proporcionam a sensação de conexão com a natureza.
Imagem Edicase Brasil
O uso de luminárias ajuda a deixar os ambientes aconchegantes Crédito: New Africa | Shutterstock

3. Prefira as luminárias com cores suaves

iluminação é crucial para criar o clima perfeito. Opte por luzes suaves e indiretas, utilizando luminárias de chão, abajures e luzes de corda para criar uma atmosfera aconchegante. Luminárias de papel de arroz, comuns em doramas, podem adicionar um toque autêntico.

4. Aplique acessórios com detalhes culturais

Adicione acessórios que remetem à cultura asiática, como quadros, leques e cerâmicas. Vale também investir em tapetes e almofadas com estampas tradicionais, geométricas ou com cores neutras, bastante utilizados na decoração coreana.
Imagem Edicase Brasil
Itens de porcelana fazem parte das características marcantes da decoração dos doramas Crédito: Lerner Vadim | Shutterstock

5. Compre itens de chá e de cozinha tradicionais

Nos cenários de doramas, as cozinhas são frequentemente um ponto focal de interação e sempre combinam funcionalidade e estética limpa com elementos aconchegantes, como bules de porcelana e xícaras elegantes. Para completar o design, tem sempre uma prateleira aberta exibindo pratos bonitos e organizados que trazem um charme adicional.

6. Coloque uma sapateira no hall de entrada

Uma prática comum da cultura asiática, muito presente nos doramas, é ter uma sapateira no hall de entrada da casa. Essa tradição é particularmente forte em países como Japão, Coreia e China, que dão lugar a alguns dos doramas mais famosos, como “House of Ninja”, “Sorriso Real” e “Um Amor Lindo Demais”.
Na hora de escolher este item, prefira aqueles compostos por madeira , eles podem ser abertos ou fechados. Para completar, considere um banco para sentar ou detalhes decorativos, a exemplo de ganchos para casacos, espelhos pequenos e um tapete.
Imagem Edicase Brasil
Ambientes com paredes de vidro ajudam a circular a luz natural Crédito: Iglenas | Shutterstoc

7. Aproveite as paredes de vidro

Paredes de vidro são um elemento de design sofisticado e moderno que frequentemente aparecem em doramas. Elas podem transformar um ambiente, trazendo uma sensação de amplitude e luminosidade, além de adicionar um toque contemporâneo. Você pode utilizá-las para dividir os ambientes sem bloquear a luz natural, conectar um jardim interno com o interior da casa (o que é comum em muitos doramas) ou, ainda, criar um espaço de trabalho visualmente aberto.

LEIA MAIS SOBRE DECORAÇÃO EM HUB IMOBI

Saiba como personalizar sua casa com o universo de filmes, séries e quadrinhos

5 elementos em projetos residenciais que não são mais essenciais

6 dicas para utilizar o estilo oriental na decoração

Saiba como acrescentar móveis com design assinado ao seu ambiente

Home staging: conheça a tendência que personaliza imóveis para venda ou locação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Design Dorama Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados