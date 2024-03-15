6 dicas para utilizar o estilo oriental na decoração

As tradições milenares de países como o Japão, China e Coreia do Sul têm conquistado o cenário cultural e, seja em músicas, roupas ou filmes, tornou-se uma verdadeira paixão entre o público. Por isso, muita gente tem buscado trazer a atmosfera da decoração oriental para a casa. No entanto, uma dúvida comum é: por onde começar? Gabriela Yokota, design e tendência da Yamamura, megastore de iluminação que tem raízes orientais, explica a seguir!
1. Utilize elementos naturais
Seja por meio de elementos da natureza – a exemplo de madeiras, pedras , fibras ou tecidos naturais (como rattan, palha, bambu, algodão e linho) presentes em móveis, luminárias e objetos – ou por representações de estampas florais em enxovais. O fato é que este é um tema constante, que contribui para as sensações de paz e bem-estar tão desejadas.
Plantas tradicionais, como bonsais, bambus da sorte, flor de lótus (sim, dá para ter em vasos!), azaleias e peônias, também ficam lindas na decoração e podem ser encontradas em comércios populares, tais como a Rua da Liberdade, em São Paulo, mercadões ou lojas especializadas.
2. Invista em símbolos orientais
Impossível não lembrar do Oriente ao se deparar com imagens como:
- Dragões chineses;
- Fênix;
- Graciosas koi (carpas ornamentais);
- Flores de cerejeiras;
- Pássaro Tsuru;
- Tigre (que representa a coragem na cultura coreana);
- Gato da sorte japonês Maneki Neko.
Tais símbolos podem estampar papéis de parede, cortinas, almofadas , colchas, enfeites, entre outros itens. Leques coloridos e espadas de samurais decorativas também podem integrar um cantinho de destaque na sala, por exemplo.
3. Valorize a autenticidade
No estilo oriental, há a valorização da autenticidade, inspirada na expressão japonesa Wabi-Sabi, que significa “Perfeita-Imperfeição” na Língua Portuguesa. Há a predileção por peças com formas orgânicas ou mais simples, além dos elementos naturais em sua forma verdadeira, sem tantas correções.
4. Insira referências do estilo japandi
Uma das febres do décor nos últimos anos, o japandi se refere a um tipo de decoração caracterizado pela união das filosofias e estéticas japonesa e escandinava. É conhecido como um novo tipo de “minimalismo”, pois busca tudo aquilo que é essencial ao ser. Marcado por ambientes com cores claras e tons pastéis, além de uma atmosfera agradável, com a presença de materiais rústicos e naturais.
5. Combine tradição e contemporaneidade
A organização, a harmonia e a funcionalidade do lar são temas muito importantes na cultura oriental. Por isso, para quem mora no Brasil, é possível criar um equilíbrio entre elementos tradicionais, contemporâneos e modernos na hora de decorar. Isso se reflete na escolha de móveis e objetos característicos (como mesas retangulares baixas, almofadas como assentos, biombos multiuso e camas futon) que podem estar em um mesmo ambiente com peças ou eletrodomésticos mais modernos.
6. Preze a iluminação
Seguindo a linha natural, o estilo oriental dá muito valor à luz solar. Portanto, amplas janelas e portas de vidro são opções para deixar a claridade e o frescor entrarem em casa. Quando o assunto se trata de iluminação artificial, é possível contar com luzes indiretas, de temperatura de cor branco quente (2400K a 3000K) e que tragam o conforto necessário. Abajures e luminárias de piso com cúpulas são bastante valorizados. Como citado acima, vale também investir em luminárias de materiais naturais (como diferentes tipos de madeiras e fibras).
Por Danilo Costa