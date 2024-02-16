Saiba como personalizar sua casa com o universo de filmes, séries e quadrinhos

A arquiteta Marina Carvalho apostou em uma decoração geek no quarto com cores mais neutras para que os bonecos colecionáveis fiquem em evidência Crédito: Spaço Interior/Divulgação

Você percebeu que alguns cenários e personagens de filmes e séries são tão icônicos que, só de bater os olhos em algum elemento, já sabemos do que se trata? Um exemplo é que, mesmo não sendo da fanbase da franquia, quando vemos um sabre de luz, lembramos da arma usada pelos Jedi e pelos Sith em Star Wars. Dentro de casa, papel de parede, painéis fotográficos, prateleiras com objetos colecionáveis e almofadas são algumas alternativas para representar o que gostamos de consumir.

Para os mais discretos, existem outras formas de expressar sua paixão de maneiras mais sutis, como aponta a arquiteta Cristiane Schiavoni, como utilizando as cores temáticas do produto nas paredes ou em itens menores do décor, acrescentando que toda coleção merece ser apreciada. "Para vivenciá-la todos os dias, minha recomendação é sempre utilizar prateleiras, armários e gaveteiros com porta de vidro. Acrílicos também funcionam muito bem nessa ocasião”, aponta.

Os tons de rosa e azul refletiram o jeito romântico e despojado da jovem moradora neste projeto assinado pela arquiteta Cristiane Schiavoni Crédito: Carlos Piratininga

Já a arquiteta Fernanda Lanzarin defende que o universo geek compreende várias vertentes. “Essa decoração traz consigo um aspecto mais lúdico e, às vezes, carregam elementos mais caricatos. Por esse motivo, é preciso ter em mente uma estética que pareça única e exclusiva”, argumenta.

Na cultura pop, também há uma infinidade de objetos que pode nos remeter às nossas temáticas preferidas. De forma geral, praticamente tudo ganha status de artigo de decoração: desde um pôster do seu filme favorito ou bonecos de uma edição exclusiva de colecionadores. “No décor geek, mergulhamos nessas referências que, em boa parte, derivam do acervo pessoal do cliente”, explica a arquiteta Marina Carvalho.

Marina Carvalho mostra que a decoração geek também combina com outros cômodos, inclusive banheiros Crédito: Evelyn Müller

A boa notícia é que esse estilo de decoração é altamente versátil e pode ser inserido nos mais variados ambientes da casa, incluindo salas de estar, home office, dormitório e até mesmo lavabo e banheiro.

Sem uma regra definida, a recomendação é dosar e incluir com parcimônia. “O mais importante é que o morador seja apaixonado pelo tema e sinta orgulho em expor. Quanto mais espaço tem a cara a cara do dono, mais interessante ele é”, finaliza Marina.

Projeto de Marina Carvalho explora elementos de Star Wars e espaço sideral em quartos infantis Crédito: Evelyn Müller

Confira dicas de como personalizar sua casa com o universo dos filmes, séries e quadrinhos:

01 Conforto em primeiro lugar Para quem não abre mão de uma experiência única em frente às telas ou não quer dores nas costas durante a maratona de videogame, uma cadeira ou um sofá ergonômicos ou, ainda, pufes são opções confortáveis e que têm uma cara mais jovial. 02 Fortaleza gamer Invista em acessórios ergonômicos para seu “setup”, como mouses, mousepads e teclados apropriados para evitar lesões. Suportes para monitor, mesas amplas, monitores expandidos e iluminação pontual são itens que deixam tudo ainda mais confortável.

Música também é outra possibilidade para explorar no décor. Neste projeto de Marina Carvalho, a banda Beatles foi o tema principal Crédito: Evelyn Müller