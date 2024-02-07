Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tendência

Saiba como acrescentar móveis com design assinado ao seu ambiente

Criações de artistas nacionais e internacionais tem chamado a atenção de quem busca por originalidade e exclusividade em suas casas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Jessica Coutinho

Jessica Coutinho

Publicado em 

07 fev 2024 às 08:00
Portrona Porcini assinado pela designer Rejane Carvalho Leite
Portrona Porcini assinado pela designer Rejane Carvalho Leite Crédito: Divulgação/Du Design
Em meio à busca por uma decoração que vá além do comum, os móveis com design assinado surgem como elementos capazes de transformar espaços em verdadeiras obras de arte exclusivas. Não se trata apenas de mobiliário, mas de investimentos que conferem personalidade e durabilidade ao lar.
Mais do que funcionalidade, peças como mesas, poltronas, cadeiras e bancos assinados prezam também pela boa ergonomia. A designer Rejane Carvalho é um exemplo de artista que valoriza muito esse quesito em seus mobiliários de madeira. Além disso, para Rejane a sustentabilidade e o respeito à natureza são os carros-chefes de suas criações.
Cadeira Quero-Quero assinada pela designer Rejane Carvalho Leite
Cadeira Quero-Quero assinada pela designer Rejane Carvalho Leite Crédito: Divulgação/Du Design
“A principal matéria-prima do meu trabalho é a madeira sustentável, e minha fonte de inspiração é a própria natureza. Sempre observo tudo ao meu redor, vejo beleza muitas vezes nas formas que não são óbvias à primeira vista, e é esse olhar atento que orienta na criação de peças que harmonizam com os espaços e proporcionam conforto aos usuários”, afirma a designer.
Banco Mirante assinado pela designer Rejane Carvalho Leite
Banco Mirante assinado pela designer Rejane Carvalho Leite Crédito: Divulgação/Du Design
Diferentemente de obras tradicionais, a exclusividade de uma peça de design assinado torna a experiência ainda mais única. “Cada peça é projetada e produzida, muitas vezes em edições limitadas, ou que se torna verdadeiramente exclusiva. O toque do designer, sua visão e paixão são incorporados em cada detalhe, resultando em móveis que transcendem a função e se tornam verdadeiras expressões artísticas”, afirma a empresária e curadora de design Ruth Rebello.
É preciso pesquisar para encontrar o design que encaixe no seu gosto e orçamento, segundo afirma Isabela Castello, artista visual, designer e colunista de A Gazeta. Ela destaca a importância de  escolher uma peça que tenha conexão com a pessoa e o seu ambiente.
"Não importa o tamanho da peça, pode ser um sofá, uma mesa de jantar, um banco ou uma luminária. O importante é como ela faz você se sentir. A peça pode imprimir personalidade ao ambiente e valorizar os espaços, trazendo conforto, qualidade e identidade”, destaca.
Álcool Gel pelo designer Rubens Szpilman
Álcool Gel pelo designer Rubens Szpilman Crédito: Divulgação
Isabela também destaca alguns designers capixabas como Rubens Szpilman, Natália Scarpati, Solana Marianelli e Mariana Marchesi. “Faça uma pesquisa para conhecer os muitos designers maravilhosos e suas criações. Apesar de admirar muitos designers internacionais, eu privilegiaria o brasileiro que vem se consolidando há algumas décadas e ganhando visibilidade internacional", complementa.
Jessica Coutinho é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.

Veja Também

Especialistas dão dicas de como repaginar a casa no início do ano

Especialistas analisam a decoração da nova casa do Big Brother Brasil

14 formas de usar a criatividade na hora de decorar espaços pequenos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arquitetura decoracao Design Móveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados