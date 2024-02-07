Saiba como acrescentar móveis com design assinado ao seu ambiente

Portrona Porcini assinado pela designer Rejane Carvalho Leite Crédito: Divulgação/Du Design

Em meio à busca por uma decoração que vá além do comum, os móveis com design assinado surgem como elementos capazes de transformar espaços em verdadeiras obras de arte exclusivas. Não se trata apenas de mobiliário, mas de investimentos que conferem personalidade e durabilidade ao lar.

Mais do que funcionalidade, peças como mesas, poltronas, cadeiras e bancos assinados prezam também pela boa ergonomia. A designer Rejane Carvalho é um exemplo de artista que valoriza muito esse quesito em seus mobiliários de madeira. Além disso, para Rejane a sustentabilidade e o respeito à natureza são os carros-chefes de suas criações.

Cadeira Quero-Quero assinada pela designer Rejane Carvalho Leite Crédito: Divulgação/Du Design

“A principal matéria-prima do meu trabalho é a madeira sustentável, e minha fonte de inspiração é a própria natureza. Sempre observo tudo ao meu redor, vejo beleza muitas vezes nas formas que não são óbvias à primeira vista, e é esse olhar atento que orienta na criação de peças que harmonizam com os espaços e proporcionam conforto aos usuários”, afirma a designer.

Banco Mirante assinado pela designer Rejane Carvalho Leite Crédito: Divulgação/Du Design

Diferentemente de obras tradicionais, a exclusividade de uma peça de design assinado torna a experiência ainda mais única. “Cada peça é projetada e produzida, muitas vezes em edições limitadas, ou que se torna verdadeiramente exclusiva. O toque do designer, sua visão e paixão são incorporados em cada detalhe, resultando em móveis que transcendem a função e se tornam verdadeiras expressões artísticas”, afirma a empresária e curadora de design Ruth Rebello.

É preciso pesquisar para encontrar o design que encaixe no seu gosto e orçamento, segundo afirma Isabela Castello, artista visual, designer e colunista de A Gazeta . Ela destaca a importância de escolher uma peça que tenha conexão com a pessoa e o seu ambiente.

"Não importa o tamanho da peça, pode ser um sofá, uma mesa de jantar, um banco ou uma luminária. O importante é como ela faz você se sentir. A peça pode imprimir personalidade ao ambiente e valorizar os espaços, trazendo conforto, qualidade e identidade”, destaca.

Álcool Gel pelo designer Rubens Szpilman Crédito: Divulgação

Isabela também destaca alguns designers capixabas como Rubens Szpilman, Natália Scarpati, Solana Marianelli e Mariana Marchesi. “Faça uma pesquisa para conhecer os muitos designers maravilhosos e suas criações. Apesar de admirar muitos designers internacionais, eu privilegiaria o brasileiro que vem se consolidando há algumas décadas e ganhando visibilidade internacional", complementa.