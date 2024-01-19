Especialistas analisam a decoração da nova casa do Big Brother Brasil

O sofá em capitonê e as cores vibrantes são elementos muito explorados na decoração da casa deste ano Crédito: Globo/Manoella Mello/Divulgação

A casa mais vigiada do Brasil abriu as portas para mais uma temporada. Além dos novos participantes e dinâmicas que prometem esquentar os ânimos dos brothers e sisters, o Big Brother Brasil 24 volta repaginado misturando fantasia e contemporaneidade em seus ambientes. Como o Hub Imobi também adora dar aquela espiadinha, convidamos algumas arquitetas capixabas para analisarem a decoração e os cômodos da edição 2024.

Este ano, os contos de fadas e a magia são os temas principais para a decoração da casa. A designer de interiores Fernanda Buaiz observa que em quase todos os ambientes a realidade e a fantasia foram mescladas, enquanto influências do barroco e do rococó foram amplamente exploradas.

Na área externa, as flores e elementos naturais ganharam destaque Crédito: Globo/Manoella Mello/Divulgação

“Estamos falando de estilos grandiosos e feitos de exageros, o que traz uma atmosfera mais arrojada com muitas curvas e cheio de ornamentos. É um estilo que valoriza a simetria, mas também nos dá uma sensação de dinamismo para estimular os participantes”, destaca.

Afinal, o acúmulo de elementos, as cores vibrantes e o excesso de adornos são pensados para que os confinados permaneçam em um ambiente enérgico, o que pode ajudar na construção de narrativas dentro do programa. Ou seja, no dia a dia essa decoração pode ser um pouco cansativa.

“A decoração é uma forma de expressão muito pessoal e a pessoa que decidir adotar os elementos da casa deste ano precisa ter muita personalidade, porque com o tempo, pode ser uma decoração um pouco cansativa”, recomenda a designer de interiores.

Mas o que dá para adotar em casa?

Entretanto, é possível sim se inspirar nas ferramentas lúdicas e nos espaços da casa do BBB para encontrar algumas referências e adotar na casa. A arquiteta Bethânia Oliveira, da Linear Arquitetura e Engenharia, destaca que no geral a decoração do BBB é sempre um acontecimento exagerado, mas muitos detalhes já têm sido utilizados em projetos cotidianos.

“Percebi na decoração um jardim vertical preservado, em que a folha natural passa por um processo de preservação e não precisa de luz externa, o que é uma tendência explorada há algum tempo. Além disso, nos banheiros, podemos encontrar bancada de madeiras rústicas, assim como na cozinha da xepa, o que são muito usadas para áreas gourmet”, pontua.

Os jardins preservados foram explorados em quase todos os ambientes Crédito: Globo/Manoella Mello/Divulgação

O sofá em capitonê, o uso de corda náutica e os arabescos em geral são outros pontos em destaque na decoração deste ano. Além dos espelhos, quadros e molduras muito explorados na decoração dos filmes clássicos de contos de fada e fantasia como Alice no País das Maravilhas e Branca de Neve e os Sete Anões.

Fernanda Buaiz ainda finaliza destacando que esse estilo glamouroso é reforçado porque a proposta é fugir da mesmice e explorar o exótico. “A decoração é uma forma de expressão visual e o reality busca pelo lado exótico, bem distante do monótono.”

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