Especialistas dão dicas de como repaginar a casa no início do ano

Projeto clean, aconchegante, com toques dourados e foco na integração de ambientes. As salas de estar, jantar e cozinha receberam perfis e pendentes com luzes de led Crédito: Projeto da designer de interiores Marcela Rocca e foto de Emerson Rodrigues/Divulgação

Dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval, mas a verdade é que nunca é cedo, ou tarde demais, para repaginar a casa e dar uma nova cara aos ambientes. Em especial, com a chegada de um novo ciclo. Afinal, nada melhor do que entrar em 2024 com o pé direito, não é mesmo?

A designer de interiores Marcela Rocca, explica que é possível mudar um cômodo com coisas básicas como uma pintura, novos adornos, quadros e até na disposição dos móveis. Agora, quem busca por uma mudança total pode investir na troca de revestimentos ou na mudança da iluminação dos quartos, sala ou cozinha.

Junto da Yamamura, megastore do segmento de iluminação, ela afirma que tons de dourado acompanhados de lâmpadas de led podem agregar sofisticação e modernidade aos espaços.

"Nesses casos eu sempre recomendo uma lampada 3.000K, um pouco mais quente. Deixamos as frias para hospitais, laboratórios e esse tipo de comércio. Também é possível brincar com arandelas em diferentes formatos", indica.

Mas vale ressaltar que, de acordo com a arquiteta e sócia da New Designer Projetos, Yasmim Durante, lâmpadas e placas de led possuem diferentes potências luminosas, e quando mal dimensionadas podem causar incômodos e até dor de cabeça. Por isso, é importante procurar um profissional para fazer o projeto.

Quem busca por dinamismo, o uso de cor e a pintura de paredes é uma boa dica Crédito: Projeto de Yasmim Durante/Divulgação

Aliás, Yasmim Durante adotou a máxima de “Ano novo, casa nova”, para a própria residência e colocou como meta uma reforma para o mês de janeiro. “Renovar ambientes é uma forma de se expressar. Nós estamos sempre em processo de mudança como indivíduos e poder espelhar isso dentro do lar traz paz e aconchego.”

Segundo a especialista, para ideias mais complexas vale pensar na reforma dos estofados e os pisos vinílicos que podem ser instalados sobre o piso frio.

Além disso, também podemos investir em plantas, fotos de família e kits de lambe-lambe. Mas quem busca por dinamismo, o uso de cor e a pintura de paredes é uma boa dica e a cor do ano já têm ganhado espaço nos projetos de decoração.

“O Peach Fuzz vem como uma opção de cor mais 'refrescante', um tom mais claro e sutil que os tons terrosos, ótimo pra quem quer cor mas não quer ousar muito. Antes dele ser lançado eu fiz um projeto com essa cor por coincidência e com certeza vai ser tendência. Eu vejo muitos projetos que usam bastante o branco, então espero que o Peach Fuzz permita espaços mais dinâmicos para os mais conservadores”, finaliza.

Dicas rápidas para repaginar a casa no início do ano