Conheça 5 tipos de materiais para a bancada de cozinha ideal

01

Granito

Um dos materiais mais populares para bancadas de cozinha. Ele oferece uma aparência elegante e duradoura, com uma variedade de opções de cores e padrões. O granito é altamente resistente a arranhões, calor e manchas, tornando-se uma escolha ideal para cozinhas movimentadas. No entanto, é importante selar a espécie regularmente para evitar a absorção de líquidos.

02

Porcelanato

Com alguns pontos positivos, o porcelanato também pode ser uma opção. Sua baixíssima porosidade proporciona menos chances de manchas, fácil manutenção, valores para todos os tipos de bolsos, inúmeras opções de cores, formatos, texturas. Contudo, ele deve ser considerado principalmente para bancadas com pias, pois não possui grande resistência a impactos.

03

Madeira

As bancadas de madeira trazem um charme natural e caloroso para a cozinha. A madeira maciça, como o carvalho ou a nogueira, é durável e pode ser lixada e restaurada em caso de arranhões. No entanto, é importante manter a madeira selada regularmente para protegê-la da umidade e evitar danos.

04

Aço inoxidável

O aço inoxidável é conhecido por sua durabilidade e apelo estético industrial. Ele é resistente a manchas, calor, bactérias e é fácil de limpar. O aço inoxidável é uma escolha popular para cozinhas comerciais devido à sua resistência e higiene, mas também pode ser uma opção interessante para dar aquele toque industrial a uma cozinha residencial.

05

Quartzo