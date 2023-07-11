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Conheça 5 tipos de materiais para a bancada de cozinha ideal

Uma bancada bem planejada contribui significativamente para a fluidez e a praticidade das atividades culinárias, tanto as rotineiras, como aquelas consideradas especiais

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 18:40

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

11 jul 2023 às 18:40
5 melhores materiais para a bancada de cozinha ideal para o seu ambiente
A bancada é uma das partes mais importantes de uma cozinha Crédito: Shutterstock
A bancada é um elemento fundamental na hora de projetar ou reformar um espaço culinário. Além de ser funcional, ela também desempenha um papel importante na estética geral da cozinha. A escolha do material, da cor e do acabamento certo pode te ajudar a ter a bancada mais adequada para o seu espaço.

Uma bancada bem planejada contribui significativamente para a fluidez e a praticidade das atividades culinárias, tanto as rotineiras, como aquelas consideradas especiais.
"A bancada deve propiciar um espaço suficiente para manusear e cortar ingredientes, acomodar utensílios e eletrodomésticos, além de permitir uma organização eficiente dos itens de cozinha"
Patricia Miranda - Arquiteta 
Mas quais são os critérios para essa seleção? Conversamos com especialistas que deram dicas especiais sobre os materiais mais adequados  para ajudar a escolher sem errar.

01

Granito

Um dos materiais mais populares para bancadas de cozinha. Ele oferece uma aparência elegante e duradoura, com uma variedade de opções de cores e padrões. O granito é altamente resistente a arranhões, calor e manchas, tornando-se uma escolha ideal para cozinhas movimentadas. No entanto, é importante selar a espécie regularmente para evitar a absorção de líquidos.

02

Porcelanato

Com alguns pontos positivos, o porcelanato também pode ser uma opção. Sua baixíssima porosidade proporciona menos chances de manchas, fácil manutenção, valores para todos os tipos de bolsos, inúmeras opções de cores, formatos, texturas. Contudo, ele deve ser considerado principalmente para bancadas com pias, pois não possui grande resistência a impactos. 

03

Madeira

As bancadas de madeira trazem um charme natural e caloroso para a cozinha. A madeira maciça, como o carvalho ou a nogueira, é durável e pode ser lixada e restaurada em caso de arranhões. No entanto, é importante manter a madeira selada regularmente para protegê-la da umidade e evitar danos.

04

Aço inoxidável

O aço inoxidável é conhecido por sua durabilidade e apelo estético industrial. Ele é resistente a manchas, calor, bactérias e é fácil de limpar. O aço inoxidável é uma escolha popular para cozinhas comerciais devido à sua resistência e higiene, mas também pode ser uma opção interessante para dar aquele toque industrial a uma cozinha residencial.

05

Quartzo

O quartzo é um material sintético que combina a beleza natural da pedra com a durabilidade e resistência de materiais compostos. Ele está disponível em uma ampla gama de cores e texturas, e sua superfície não é porosa, o que o torna altamente resistente a manchas e a bactérias. O quartzo também é resistente a arranhões e impactos, sendo uma escolha popular para cozinhas modernas.
"Vale ressaltar que nem só a estética deve ser considerada para fazer uma boa escolha, mas também a forma como será usada essa bancada é crucial para decidir qual material te atenderá corretamente, evitando comprometimento do produto", diz a arquiteta da Compose, Flávia Franco. 

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