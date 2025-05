Decoração - Hub Imobi

6 dúvidas comuns sobre projetos de banheiros

Arquitetas esclarecem os principais questionamentos e reúnem soluções práticas que ajudam a tornar o ambiente mais eficiente

Publicado em 28 de maio de 2025 às 19:59

É possível transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Antes vistos apenas como espaços funcionais, os banheiros vêm ganhando protagonismo nos projetos residenciais. Com o foco cada vez maior no bem-estar e no autocuidado, esse ambiente passou a ser pensado como um lugar de relaxamento, beleza e estilo — um verdadeiro refúgio dentro de casa. >

No entanto, transformar o banheiro em um ambiente prático e inspirador pode ser cercado de dúvidas. As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, do escritório Dantas & Passos Arquitetura, afirmam que é comum receberem questionamentos sobre as melhores soluções para tornar esse espaço mais funcional e agradável. Por isso, abaixo, elas respondem as mais frequentes. Confira! >

1. Cores escuras e intensas fazem o banheiro parecer menor?

De acordo com Danielle Dantas e Paula Passo, essa é uma das primeiras preocupações e ambas as arquitetas compreendem a insegurança, sobretudo em se tratando de cores como preto, grafite, petróleo e azul-marinho, principalmente se aplicadas em grande escala. >

“Os tons escuros têm, sim, o potencial de reduzir a sensação de amplitude , mas isso não significa que estão proibidos. Quando usados em detalhes, como metais, que estão super em alta, objetos decorativos ou mesmo em uma faixa do revestimento, atingimos um contraste super-requintado. Mas também precisamos trabalhar a iluminação para compensar”, relata Paula Passos. >

>

Os tons vibrantes, como amarelo, vermelho e laranja, não diminuem o ambiente, mas também exigem atenção, pois quando empregados em excesso causam cansaço visual. O ideal, de acordo com a dupla, é evidenciá-los em itens fáceis de trocar, como toalhas, objetos e até os puxadores do armário. Entretanto, a condição não se aplica ao teto, pois elas consideram o branco uma regra de ouro: “Ele amplia, clareia e evita a sensação de opressão”, concordam. >

2. Para renovar o banheiro, é preciso quebrar tudo?

Segundo Danielle Dantas, uma das crenças mais enraizadas é que reformas em banheiro demandam uma obra completa do teto ao piso. Com o advento da indústria de acabamentos, em muitos casos é possível encontrar meios que viabilizem a transformação com intervenções simples e inteligentes. >

“Gostamos muito de adotar materiais e técnicas que permitam uma reforma limpa”, ressalta Paula Passos, que dá exemplos sobre essas possibilidades: “Se o revestimento atual estiver bem assentado, é possível considerarmos um novo por cima, dispensando a necessidade de removê-lo”. >

No caso das paredes fora do box, também há a chance da aplicação de uma massa acrílica por cima do antigo material para conceder um acabamento liso e moderno. “Porém, é fundamental descartar problemas com infiltração ou se o antigo revestimento não está oco, pois assim eliminamos a chance de trincas ou descolamentos futuros”, alerta. >

Sobre os metais, Danielle Dantas esclarece que a substituição deve acompanhar o padrão existente. “Se a cuba apresentava um sistema de misturadores, não é possível trocar por uma torneira monocomando, pois sobrará um ‘buraco’. Caso contrário, será preciso adquirir uma nova louça”, orienta. >

3. Bancadas de banheiro só podem ser de pedra?

Granito e mármore são escolhas clássicas para bancadas, mas estão longe de serem as únicas. “Hoje trabalhamos com porcelanato, madeira, vidro, inox, concreto e até pedras compostas como quartzo e dekton. Cada uma tem uma vantagem e apelo visual. O porcelanato, por exemplo, é resistente e tem baixa porosidade, além de permitir um visual integrado com pisos e paredes. Já o concreto é uma alternativa mais bruta e moderna, ótimo para quem busca um toque industrial”, explicam as arquitetas. >

Quanto à madeira, item que está em alta no design de interiores , embora não seja a mais indicada para áreas molhadas, pode ser usada, desde que seja tratada corretamente. >

A luz branca pode ser combinada com iluminação quente para trazer mais conforto Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Eduardo Pozella

4. Devo contar apenas com a luz branca nos banheiros?

A iluminação branca, com alto índice de reprodução de cor (IRC), é a mais indicada para tarefas como fazer a barba ou maquiagem, porém não precisa ser única. Paula Passos sugere que a luz branca pode ser combinada com iluminação quente para trazer mais conforto. >

“Um bom projeto luminotécnico separa circuitos, e a luz branca deve estar presente onde há necessidade de visibilidade, como arandelas no entorno do espelho. Já nas áreas de banho e relaxamento, a luz amarela, mais quente, entrega aconchego desde que ofertada com suavidade”, diz. >

5. O banheiro precisa ser todo revestido?

Elas também outorgam ao passado o conceito de que o banheiro precisa ser totalmente revestido: o caminho é analisar a função de cada parede antes de decidir os acabamentos. “Obviamente, a aplicação do porcelanato do piso ao teto torna-se uma proteção para o vapor do banho. Mas podemos considerá-lo apenas no interior do box e, do lado de fora, considerar uma tinta de excelente durabilidade, além de uma constante ventilação”, ressaltam Danielle Dantas e Paula Passos. >

Quanto ao piso, a recomendação é eliminar o polido, extremamente escorregadio. Para evitar acidentes, elas especificam as versões antiderrapantes. >

6. Toalhas penduradas danificam a estrutura do box?

Praticidade do dia a dia ou descuido sem consequência? Muitos de nós penduramos a toalha de banho diretamente no box, especialmente quando não há outros suportes por perto. Contudo, esse hábito, a longo prazo, incorre em prejuízos devido ao peso e a umidade. A dica, nesse caso, é investir em suportes adequados, seja fixado na parede, atrás da porta ou até mesmo no chão. >

Por Emilie Guimarães >

