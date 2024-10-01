5 dicas para acertar na escolha do mobiliário planejado

A escolha pelo projeto mobiliário deve ser atemporal Crédito: Divulgação Evviva

Planejar o mobiliário ideal é uma etapa fundamental para garantir conforto e funcionalidade em cada canto do lar. No entanto, existem detalhes que muitas vezes passam despercebidos e podem comprometer o resultado.

As escolhas certas devem aliar estética, durabilidade e funcionalidade. Segundo Gustavo Bertolini, designer na Evviva, franquia de móveis planejados de alto padrão, o melhor caminho é definir as principais necessidades e os desejos partindo de 5 fatores primordiais para se ter um mobiliário por longa vida. Confira quais abaixo:

1. Considere a função dos móveis

O perfil do morador ou da família em si deve ser um dos primeiros pontos a se considerar no projeto, considerando a rotina, a idade, a cultura e as preferências de quem mora. Se possui crianças, a disposição de gavetas e acessórios deve garantir a máxima segurança. Por exemplo, disponha a gaveta com organizadores de facas com a altura adequada para torná-la inacessível aos pequenos. Analise também a opinião de quem mais vai usar o mobiliário em casa, principalmente ambientes como lavanderia e cozinha .

2. Atente-se ao design

Por se tratar de um mobiliário que não se modifica ou troca a qualquer momento, a escolha pelo projeto deve ser atemporal. Fuja de modismos que possam desagradar em curto espaço de tempo. Isso vale tanto para padrões de cores ou até mesmo materiais. O vidro , por exemplo, tem ganhado cada vez mais espaço em modelos de guarda-roupas e armários de cozinha. Mas, caso você não garanta que a parte interna desses mobiliários esteja sempre muito bem organizada, vale pensar se o bonito de fora acabará evidenciando a bagunça de dentro.

3. Foque a durabilidade

Quando se tem pets e crianças, a escolha por materiais corretos e a qualidade são muito importantes. Levar em consideração se riscam fácil, deixam marcas ou manchas. Durabilidade e atemporalidade que vão garantir longa vida ao seu investimento.

Detalhes como divisórias internas tornam o móvel mais prático e funcional Crédito: Divulgação Evviva

4. Considere a usabilidade

É normal, quando se escolhe o mobiliário, na hora de especificar a personalização no projeto, priorizar a parte externa, seja nas escolhas dos materiais, puxadores, padrões etc. E o grande erro está aí! Em deixar por último a parte interna. Não sobra budget para investir em organizadores internos ou acessórios como freios para portas e gavetas e até mesmo em tipos de abertura que sejam mais funcionais para o usuário. No entanto, a falta de praticidade e usabilidade no dia a dia pode incomodar muito. O ideal é iniciar o projeto equilibrando o orçamento para atender às duas coisas: estética e função.

5. Priorize os cômodos essenciais