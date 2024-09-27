5 dicas para combinar diferentes estilos de decoração

Quando se faz o planejamento de uma casa ou apartamento, o caminho natural de um projeto é seguir uma linguagem arquitetônica que acompanhará desde a obra até a definição da paleta de cores, mobiliário e objetos decorativos.
Muitas vezes, não apenas um único estilo engloba as preferências dos moradores: para atender as referências que cada um almeja, o profissional de arquitetura entra em cena para combinar e fazer do projeto a realização de um sonho. “Quem disse que o décor precisa seguir apenas um único estilo?”, destaca Priscila Tressino, arquiteta do escritório PB Arquitetura.
Abaixo, Priscila Tressino, ao lado do seu sócio, o também arquiteto Bernardo Tressino, e as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos falam sobre a possibilidade de mesclar diferentes estéticas e criar algo exclusivamente único. Confira!
1. Combine estéticas similares
Como ponto de partida, a dupla ressalta a importância de listar as preferências e interesses dos moradores. Questões como as cores que mais os agradam e menções que envolvem texturas, papéis de parede, estampas e o design dos mobiliários são alguns dos pontos que ajudam os arquitetos a sentarem para discutir as melhores combinações.
“Nada é óbvio e não existe uma ‘receita de bolo’ a ser implementada. Por isso, o visual pode surpreender sempre! Com a nossa prática no escritório, aprendemos que o estilo pessoal de cada cliente, seja pela idade, poder aquisitivo ou o que quer que seja, não dita a regra para o desenvolvimento do projeto. Ouvimos muito cada um deles e criamos tudo atendendo as expectativas que eles nos apresentam”, comenta Bernardo Tressino.
É a partir dessas escolhas que a mistura de gostos dá lugar à sintonia de estilos na decoração. Segundo a dupla de profissionais, o processo se torna mais simplificado quando as estéticas possuem características mais similares, como o minimalismo com o industrial. A atenção deve ser redobrada quando os perfis são opostos: nesses casos, é preciso evitar que as duas ‘briguem’ no protagonismo, gerando um ambiente desarmônico.
2. Estabeleça pontos de destaque
A adoção de características distintas da decoração pode se fazer presente tanto em um único cômodo ou salpicado pelos demais espaços da residência. A busca pelos contrapontos em equilíbrio sutil é o maior desafio do arquiteto.
“A riqueza mora nos detalhes e a grande sacada é apostar em pontos de destaque dispostos com criatividade. A arquitetura de interiores nos abre horizontes para seguir além do óbvio e trabalhar um olhar singular”, esclarece Priscila Tressino.
Dentro de uma roupagem atual, ela explica que um exemplo bastante praticado é a aplicação de molduras retas e monocromáticas, assumindo um viés mais moderno. “Substitui muito bem aqueles ‘rococós’ com flor-de-lis dourados que são típicos do clássico”, completa.
3. Misture texturas e materiais
Para quem deseja inserir pitadas de clássico no moderno, os dois enumeram como a decoração pode ser trabalhada:
- Materiais nobres como mármore, seda, cristal;
- Mobiliário clássico como cadeiras, poltronas, marcenaria provençal e peças herdadas que possam ser revitalizadas;
- Adornos: boiseries, lustres e vasos de cristal, estampas românticas com motivos florais e de arabescos, tapeçaria, papel de parede, metais nos tons dourado ou de latão (incluindo os puxadores, gradis e torneiras/misturadores e outros acessórios para cozinhas e banheiros).
Longe de investir apenas no preto e branco, eles enfatizam que a criatividade e disposição são essenciais para quem procura um décor com mais de uma identidade. A medida certa para aplicação dos itens resulta em projetos com personalidade única.
4. Invista em peças destaque
Investir em peças de destaque é uma estratégia eficaz para unir diferentes estilos em uma decoração coesa, elementos como luminárias modernas, espelhos vintage ou cadeiras de design arrojado, funcionam como pontos focais que atraem o olhar e estabelecem um vínculo visual entre os diversos estilos presentes no ambiente.
5. Utilize itens com história
Adicionar itens que tenham significado pessoal e história à decoração de um ambiente é uma maneira poderosa de combinar personalidade e autenticidade no espaço. Quando incorporamos objetos que carregam memórias e histórias, o resultado é um décor que vai além da estética e se torna uma expressão de quem somos. Esses itens podem variar de lembranças de viagens a peças herdadas de família ou, até mesmo, obras de arte locais que ressoam com nossas experiências e emoções.
“Elas desempenham um papel interessantíssimo na decoração, pois acrescentam um toque ainda mais autêntico aos espaços. Fotografias de família são os mais tradicionais, mas nesse pacote são incluídas também as lembranças de viagens, heranças como instrumentos musicais, máquinas de escrever, entre outros”, finalizam as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos.