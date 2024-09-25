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Funcionalidade e simplicidade

4 ambientes da casa para aplicar a decoração contemporânea

Veja como aplicar esse estilo no quarto, na sala de estar, na cozinha e no banheiro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

25 set 2024 às 17:37

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 17:37

A decoração contemporânea pode ser aplicada em qualquer ambiente da casa (Imagem: adpePhoto | Shutterstock)
A decoração contemporânea pode ser aplicada em qualquer ambiente da casa Crédito: Imagem: adpePhoto | Shutterstock
A decoração contemporânea preza pela simplicidade e funcionalidade. Ela valoriza tons neutros (com alguns toques de cores mais vivas), superfícies lisas, linhas e formas geométricas, espaços abertos e livres. É um estilo que está em constante transformação, pois utiliza ideias e tendências do momento. Além disso, pode ser aplicada a qualquer ambiente da casa. Veja a seguir algumas dicas!

1. Quarto

Utilize cores neutras e itens essenciais na decoração contemporânea do quarto (Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOT | Shutterstock)
Utilize cores neutras e itens essenciais na decoração contemporânea do quarto Crédito: Imagem: LEK STOCK INTERIOR PHOT | Shutterstock
Para o quarto também vale a regra das cores neutras e de inserir somente o essencial. “Cama, guarda-roupa, mesa de cabeceira e, no máximo, um painel para TV e pronto”, sugere a designer de interiores Larissa Santo.

2. Sala de estar

Na sala de estar, não deve haver elementos que atrapalhem a circulação (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)
Na sala de estar, não deve haver elementos que atrapalhem a circulação Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além das cores neutras, Larissa Santo explica que na sala de estar não deve haver elementos que atrapalhem a circulação. “Deixe espaço para circular; não coloque sofá, poltrona, pufe e rack muito grandes”, recomenda. Além disso, para trazer a decoração contemporânea para esse ambiente, o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi, sócio-diretor da Átomo Arquitetura, recomenda utilizar acessórios e tapetes com texturas tonais, sem estampas e excessos.

3. Cozinha

Para a cozinha, prefira móveis com linhas retas e sem puxadores (Imagem: archideaphoto | Shutterstock)
Para a cozinha, prefira móveis com linhas retas e sem puxadores Crédito: Imagem: archideaphoto | Shutterstock
cozinha é um dos principais ambientes da casa. Por isso, na decoração contemporânea, a designer de interiores sugere usar mobiliários com linhas retas e, de preferência, sem puxadores. “Use nos móveis cores como cinza, fendi e argila; deixe a cor para objetos”, acrescenta.

4. Banheiro

Na decoração contemporânea, o banheiro também deve priorizar as linhas retas (Imagem: ImageFlow | Shutterstock)
Na decoração contemporânea, o banheiro também deve priorizar as linhas retas Crédito: Imagem: ImageFlow | Shutterstock
Para o banheiro com decoração contemporânea, Larissa Santo indica utilizar revestimentos polidos e pisos acetinados (para evitar acidentes). Assim como na cozinha, os móveis também devem ter linhas retas e cores mais neutras. “Invista na iluminação , deixe o espaço cheio de luz, limpo e sereno”, aconselha o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi.

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