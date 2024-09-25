4 ambientes da casa para aplicar a decoração contemporânea

A decoração contemporânea preza pela simplicidade e funcionalidade. Ela valoriza tons neutros (com alguns toques de cores mais vivas), superfícies lisas, linhas e formas geométricas, espaços abertos e livres. É um estilo que está em constante transformação, pois utiliza ideias e tendências do momento. Além disso, pode ser aplicada a qualquer ambiente da casa. Veja a seguir algumas dicas!
1. Quarto
Para o quarto também vale a regra das cores neutras e de inserir somente o essencial. “Cama, guarda-roupa, mesa de cabeceira e, no máximo, um painel para TV e pronto”, sugere a designer de interiores Larissa Santo.
2. Sala de estar
Além das cores neutras, Larissa Santo explica que na sala de estar não deve haver elementos que atrapalhem a circulação. “Deixe espaço para circular; não coloque sofá, poltrona, pufe e rack muito grandes”, recomenda. Além disso, para trazer a decoração contemporânea para esse ambiente, o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi, sócio-diretor da Átomo Arquitetura, recomenda utilizar acessórios e tapetes com texturas tonais, sem estampas e excessos.
3. Cozinha
A cozinha é um dos principais ambientes da casa. Por isso, na decoração contemporânea, a designer de interiores sugere usar mobiliários com linhas retas e, de preferência, sem puxadores. “Use nos móveis cores como cinza, fendi e argila; deixe a cor para objetos”, acrescenta.
4. Banheiro
Para o banheiro com decoração contemporânea, Larissa Santo indica utilizar revestimentos polidos e pisos acetinados (para evitar acidentes). Assim como na cozinha, os móveis também devem ter linhas retas e cores mais neutras. “Invista na iluminação , deixe o espaço cheio de luz, limpo e sereno”, aconselha o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi.