Governador de Minas propõe trocar de cargo com Casagrande

Romeu Zema (Novo) é governador de Minas Gerais Crédito: FIEMG/Divulgação

“Queria ver como é ter a folha de pagamentos em dia pelo menos uma vez na vida”, declarou Zema arrancando risos da plateia, formada essencialmente por empresários e equipes de governo. Vale destacar que Minas Gerais vive uma situação fiscal dramática e que desde 2016 os servidores recebem o salário em parcelas.

O socialista não quis se comprometer e respondeu para o político do Novo algo no sentido de “vamos ver”. Mas empresários não perderam a oportunidade de alertar de forma bem-humorada o governador capixaba: “Acho bom Casagrande não dar corda, se não, corre o risco de o Zema levar a sério e não abrir mão da troca”, disparou uma liderança local.

ALFINETADA

Na avaliação de algumas línguas afiadas é bom mesmo que essa troca de cadeiras não tenha a menor chance de acontecer, afinal, uma recente proposta de Zema, de dar reajuste de 41,7% para os servidores da segurança pública , demonstra incoerência do político em defender a necessidade de ajuste fiscal e ao mesmo tempo ter esse tipo de iniciativa.

Governador Renato Casagrande discursa em evento em Minas Gerais Crédito: Adriano Zucolotto/Secom

CAMA DE PREGOS

Ainda na linha dos elogios ao governo capixaba, como uma referência na gestão fiscal no Brasil, o governador Romeu Zema disse que se Casagrande topar o desafio de assumir a gestão mineira, o político capixaba terá que encarar também a Cidade Administrativa, que é a sede do governo. Mas alertou: “É como deitar numa cama de faquir”.

Faquir é um termo que significa pobre em árabe e identifica indianos islâmicos que praticam exercícios de resistência à dor, como deitar em uma cama cheia de pregos. A comparação de Zema veio recheada de críticas à Cidade Administrativa, que para ele gera muitos custos e é ineficiente.

Plateia de lideranças políticas e empresariais em evento em Minas Gerais Crédito: FIEMG/Divulgação

NEM TUDO FOI RISOS

Apesar das brincadeiras entre as lideranças políticas, não foi em todos os momentos que eles se mostraram alinhados e confortáveis. Uma boa parte do discurso do governador Romeu Zema aos participantes do evento foi para criticar o PT e associar o partido à corrupção. Uma de suas falas, entretanto, foi para elogiar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Ao enaltecer o chefe do Executivo federal, arrancou aplausos de grande parte da plateia. As palmas, porém, não foram compartilhadas pelo governador Renato Casagrande que, naquele momento, ficou de cabeça baixa.