Inovação e tecnologia

Tendências do Google I/O revelam oportunidades para mídia e negócios digitais

O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, participou da programação no Vale do Silício e acompanhou os principais anúncios voltados à comunicação, tecnologia e negócios

De óculos inteligentes a agentes de inteligência artificial (IA) capazes de enxergar e agir em tempo real: as novidades apresentadas no Google I/O 2025, na Califórnia, anunciam um novo momento para a tecnologia global. O evento anual da big tech reuniu desenvolvedores, pesquisadores e líderes de negócios para revelar os próximos passos da empresa em termos de dispositivos conectados, transformação digital, computação quântica e, é claro, muita IA.>

O diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta, Dudu Lindenberg, conferiu de perto os principais destaques que mostram que o futuro chegou. “A inteligência artificial e a realidade aumentada apresentadas pelo Google mudam as regras do jogo. Elas desafiam os modelos atuais de distribuição e monetização, ao mesmo tempo em que oferecem ferramentas inéditas para inovar, engajar o público e otimizar operações. O desafio agora é adaptar rápido, investir nas tecnologias certas e transformar riscos em oportunidades reais”, resumiu. >

Confira abaixo os destaques:

Óculos Android XR

Um dos anúncios mais comentados foi o do óculos Android XR, que conta com inteligência artificial embarcada, tradução simultânea e notificações contextuais. A proposta vai além do hardware: trata-se de uma nova forma de experimentar a internet e de interagir com informações, seja em ambientes corporativos, seja no entretenimento ou no jornalismo em tempo real. O lançamento está previsto para 2026. >