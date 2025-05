Tecnologia para educação

Startup capixaba aposta em IA e parceria internacional para inovar no ensino de inglês

A Luma Ensino, startup residente do Fonte Hub - espaço de inovação da Rede Gazeta - está desenvolvendo uma nova plataforma de idiomas que une inteligência artificial e educação de idiomas.

Em parceria com a consolidada empresa britânica MTS Global, especializada em certificação e ensino de inglês, a edtech capixaba Luma Ensino quer transformar a experiência de aprendizagem com apoio da FAPES, que aprovou um investimento de até R$ 250 mil no desenvolvimento de uma plataforma integrada de ensino.>