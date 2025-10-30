Expansão internacional

Startup capixaba amplia presença internacional e representa Brasil em fórum na Índia

Única capixaba entre as cinco startups brasileiras selecionadas pela ApexBrasil, a iTrois participou do encontro em Nova Délhi após expor no maior evento de inovação do Oriente Médio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 18:11

A iTrois foi uma das cinco startups brasileiras selecionadas pela ApexBrasil para o Diálogo Empresarial Brasil–Índia, realizado em Nova Délhi. Crédito: Reprodução / Governo Federal

A iTrois, startup capixaba do setor de tecnologia, foi uma das cinco brasileiras selecionadas para participar do Diálogo Empresarial Brasil–Índia, realizado nos dias 16 e 17 de outubro, em Nova Délhi. O evento integrou agendas oficiais entre os dois países, com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

O fórum teve como foco o fortalecimento de parcerias estratégicas, o incentivo à inovação e a ampliação do comércio bilateral. A participação da startup foi articulada pela ApexBrasil, agência responsável pela promoção de exportações e internacionalização de empresas brasileiras.

Durante o encontro, Alckmin destacou o crescimento das relações econômicas entre Brasil e Índia. “Percebemos um aumento nos investimentos mútuos e no comércio exterior, que passou de US$ 12 bilhões em 2024 para uma previsão de US$ 15 bilhões este ano. Nossa meta é alcançar US$ 20 bilhões rapidamente”, afirmou.

Antes da missão à Índia, a iTrois havia integrado a delegação brasileira no GITEX Expand North Star 2025, maior evento de tecnologia do Oriente Médio, realizado em Dubai. Segundo o CEO Pablo Magalhães, a presença internacional tem ampliado a visibilidade da empresa e favorecido o contato com investidores e potenciais parceiros.

A startup apresentou no fórum seu novo projeto, o Feira Fácil, voltado ao setor de alimentos e bebidas com interface direta com o agronegócio. De acordo com Magalhães, a agenda incluiu reuniões com representantes do governo indiano e empresários de setores estratégicos.

Com sede no Espírito Santo, a iTrois faz parte do ecossistema do Fonte Hub e conta com apoio de programas públicos de fomento à inovação, como o Seedes (Secti/Fapes) e o Tecnova 3 (Finep/Fapes). A empresa também prevê a abertura de uma filial na Europa em 2026.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta