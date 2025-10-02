InsightES 2025

Semana de Inovação Capixaba discute tendências e negócios do futuro; veja a programação

Com o tema “Conectando Pessoas, Tecnologias e Negócios do Futuro”, evento apresenta três dias de painéis e palestras que vão debater sobre o papel da inovação na cultura, tecnologia e mercado. Inscrições são gratuitas

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:14

Registro da segunda edição da InsightES, em 2024 Crédito: Vitor Jubini

Como as transformações que surgem hoje podem impactar os negócios de amanhã? Essa é a pergunta que move a InsightES 2025 – Semana de Inovação Capixaba, que acontece de 21 a 23 de outubro, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, reunindo especialistas locais e nacionais para debater tendências e tecnologias que estão moldando a sociedade.

Com nomes como Izabela Anholett, Eduardo Carmello e Gui Rangel, a Semana de Inovação Capixaba chega à terceira edição com o tema “Conectando Pessoas, Tecnologias e Negócios do Futuro”. As inscrições, já abertas, são gratuitas.

A programação, apoiada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti) e pela ArcelorMittal, será voltada a debater como a transformação digital, a cultura de inovação e as iniciativas promovidas no Estado podem se aplicar a setores estratégicos, da indústria à educação e cultura.

A proposta é mostrar como as novas tecnologias, modelos de gestão e políticas públicas estão moldando o futuro da economia capixaba, reforçando o papel da inovação como motor de desenvolvimento. Para Patrícia Lino, gerente de Inovação da Rede Gazeta, a InsightES é uma oportunidade de fortalecer o ecossistema capixaba por meio de conexões.

Queremos aproximar empresas, estudantes e empreendedores em um ambiente onde a inovação não é apenas conceito, mas prática, gerando conversas, aprendizado e oportunidades reais. Essa troca abre caminho para novas parcerias, projetos e negócios, e pode posicionar o Espírito Santo, que tem todo o potencial, como referência em inovação no cenário nacional Patrícia Lino Gerente de Inovação na Rede Gazeta

Confira a programação:

Primeiro dia

21/10/2025 (terça-feira) | 9h às 12h

9h - Abertura Oficial com Marcello Moraes (Rede Gazeta)

9h10 - Palestra “Cidade como palco de transformação: o case do Movimento Cidade” com Léo Alves (Movimento Cidade), Gabriela Duque (Movimento Cidade), e Luisa Costa (Movimento Cidade);

10h - Painel “Cultura, talento e inovação: o humano como diferencial do futuro” com Bruno Lamas (SECTI), Jardel Ferreira (Hub de Gente), Léo Carrareto (WIS) e Neidy Christo (ABRH-ES) - Mediação: Matheus Medeiros (Rede Gazeta);

11h - Palestra “Como liderar uma Cultura de Inovação” com Eduardo Carmello (Entheusiasmos).

Segundo dia

22/10/2025 (quarta-feira) | 17h às 21h

17h - Abertura Oficial com Dudu Lindenberg (Rede Gazeta);

17h10 - Painel “Tecnologia como motor de transformação” com Izabela Anholet (V.tal), Karin Komati (Ifes), Robson Moyzés (ArcelorMittal) e Vithor Silva (Datasource Expert) - Mediação: Dudu Lindenberg (Rede Gazeta);

18h - Palestra "Como a blockchain está revolucionando o mundo de ativos reais" com Afonso Dalvi (Capitare);

18h30 - Palestra “Criptoativos, blockchain e eu com isso?” com Alexandre Senra (MPF);

19h - Painel “Oportunidades e desafios na Blockchain” com Alexandre Senra (MPF) e Gustavo Deps (Moonpay) - Mediação: Afonso Dalvi (Capitare);

19h30 - Palestra “Como transformar negócios, carreiras e ideias em resultados exponenciais com Inteligência Artificial” com Eduardo Gaurink (Um Estúdio no Bolso).

Terceiro dia

23/10/2025 (quinta-feira) | 16h às 21h

16h - Abertura Oficial com Gabriel Moura (Rede Gazeta);

16h10 - Painel “Tá no Lucro: Negócios - Tendências, Desafios e Oportunidades” com André Spalenza (Connect - Fecomércio), Cecília Perini (XP Investimentos) e Marcos Guimarães (Speach) - Mediação: Mikaella Campos (Rede Gazeta);

17h10 - Painel “Ecossistemas capixabas à serviço da Inovação” com Eurípedes Pedrinha (Sebrae), Gabriel Torobay (TecVitória), Geisiane Leão (Findeslab) e Michelle Janovick (Base 27) - Mediação: Léo Fraga (Fonte Hub);

18h10 - Palestra “Do capital à transformação: lições do FUNSES1 para empreender e escalar” com Luis Felipe Carvalho (AEVO) e Marcelo Wolowski (Quartzo Capital);

18h50 - Painel “Economia da Influência: tendências e oportunidades” com Mari Lima (VIU - Rede Globo) e Thayná Bahia (Rede Gazeta) - Mediação: Philipe Ferreira (Rede Gazeta);

19h50 - Palestra “A Inovação e a Reinvenção do Futuro” com Gui Rangel (Futurista e Top Voice Latin America 2025).

Leia mais Evento em Vitória debate futuro dos negócios, desenvolvimento de equipes e inovação

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta