Recall de Marcas 2025 chama a atenção para a necessidade de tratar o consumidor como único

Evento de lançamento da 33ª edição do Recall de Marcas Crédito: Wanessa Eustáchio

A 33ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta foi lançada nesta segunda-feira (1º), em Vitória. Diante de uma plateia de aproximadamente 180 pessoas, foram apresentados os resultados da tradicional pesquisa que mapeia as marcas mais lembradas pelos moradores da Grande Vitória em 81 segmentos do mercado.

Com a presença de representantes de empresas e agências de publicidade, o evento contou com a palestra do publicitário Walter Longo, especialista em inovação e um dos principais nomes do país em estratégia de marcas. Ele defendeu que, no cenário atual, mais do que investir em tecnologia, é necessário repensar a forma como as empresas se posicionam no mundo. O protagonismo, reforçou, é das relações pessoais.

"Após a mídia de massa atrair a pessoa pro seu serviço, você tem que ter uma relação individualizada com ele. Significa entender as pessoas, e não o negócio. A capacidade de entender individualmente as pessoas é que vai dar a sua relevância", aconselhou Longo. Para o especialista, foi-se o tempo em que as pessoas é que se adaptavam aos produtos ou aos negócios; hoje, o que manda é a personalização e a capacidade de tratar cada cliente como único.

“Conhecer o cliente, entendê-lo e atendê-lo é cada vez mais necessário. O mundo exige cada vez mais simplicidade dos produtos, flexibilidade nos processos e adaptabilidade das relações pessoais”, destacou Longo, cunhando o termo “alma digital” como algo imprescindível para que as marcas se mantenham atraentes e sólidas em tempos de mudanças rápidas nos hábitos de consumo.

“Alma digital é muito mais uma questão de ótica do que de fibra óptica. É sobre rever processos, quebrar paradigmas e enxergar o negócio sob outro prisma”, disse. Para ele, a longevidade das marcas depende de um tripé: olhar para as tendências, resolver as pendências e manter a essência.

RELEVÂNCIA NO ESTADO

Neste ano, mais de 2,7 mil marcas foram citadas pelos entrevistados, reforçando o papel do estudo como termômetro estratégico para empresas e agências. A amostragem foi realizada pela Markka Consultoria.

Para o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni, o Recall de Marcas tornou-se, ao longo das últimas três décadas, um sinal inegável do prestígio e da solidez das empresas junto ao público do Espírito Santo.

“O Recall é uma ferramenta importantíssima para o mercado, para o empresário, para as agências e pra gente. Ele é um diagnóstico do mapeamento do mercado, pois mostra quais são as marcas mais lembradas, além das que ficaram em segundo e terceiro lugar”, afirmou Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta. Bruno Passoni - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

INTELIGÊNCIA AUMENTADA

Na palestra de abertura, Walter Longo destacou também a importância das soft skills para o futuro das marcas, e o papel que a inteligência artificial passa a ocupar nos hábitos das pessoas e na forma como o trabalho criativo é desenvolvido. “No passado, o emprego dependia de músculo. Hoje, de cérebro. E no futuro, de coração. A tecnologia todos vão ter, o que fará diferença para as marcas serão as pessoas, a empatia, o olho no olho, a compaixão”, disse.

A palestra encerrou com um convite à reflexão sobre a necessidade de abraçar o novo com responsabilidade. “Estamos descendo no planeta das oportunidades e não podemos desembarcar nele com as premissas do passado. A IA não pode ser vista como uma inteligência artificial, apenas, e sim como uma inteligência aumentada. Ela não vai tomar empregos, vai reduzir trabalhos - e há uma diferença significativa nisso - para que possamos gastar mais do nosso tempo sendo humanos”, concluiu.