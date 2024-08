MUNDO DIGITAL

Primeiro Encontro de Creators da Rede Gazeta destaca oportunidades e networking

Evento inédito reuniu criadores de conteúdo no Fonte Hub, promovendo conexão e trocas de experiência entre profissionais

Encontro de Creators, evento que reuniu influenciadores digitais na Rede Gazeta. (Reprodução)

Na última quarta-feira (31), o Fonte Hub, em conjunto com o Estúdio Gazeta, realizou o primeiro Encontro de Creators da Rede Gazeta. Com a participação de criadores de conteúdo de diversos segmentos do Espírito Santo, o evento proporcionou um ambiente dinâmico e interativo, onde os participantes puderam explorar novas possibilidades de trabalho e estreitar laços profissionais.

Os creators tiveram a oportunidade de conhecer melhor as instalações e os recursos oferecidos no hub, além de discutir as perspectivas do mercado de criação de conteúdo.

O coordenador de Creators e Audiovisual do Estúdio Gazeta, Philipe Ferreira, explica que o encontro faz parte da estratégia de aproximar ainda mais a Rede deste público e trazer mais conexão com o propósito do Estúdio Gazeta que é “ser a casa dos influenciadores no Espírito Santo”.

Gabriela Tolentino, analista de Inovação do Fonte Hub, enfatizou que a estrutura do Fonte está disponível para apoiar os creators, oferecendo um espaço colaborativo e dinâmico, onde é possível explorar e desenvolver suas habilidades. “Por exemplo, os estúdios, as salas de reuniões, além, claro, do ambiente como um todo que promove a troca de ideias e parcerias”, pontuou.

Desafios e soluções

Para maximizar o engajamento dos participantes, foram planejadas atividades específicas com dinâmicas onde os creators avaliaram, por meio de uma escala de valor, a estrutura e oportunidades que a Rede tem a oferecer e também um brainwriting, técnica criativa de geração colaborativa de ideias, em que pensaram juntos em soluções para os desafios da carreira de criador de conteúdo.

Diego Araujo, apresentador do programa “Em Movimento” e creator do Estúdio Gazeta. (Reprodução)

Diego Araujo, apresentador do programa “Em Movimento” e creator do Estúdio Gazeta, expressou o que achou do evento: "Poder encontrar outras pessoas e compartilhar experiências, angústias sobre o processo de criação de conteúdo para redes sociais é importante para a gente entender que não está sozinho".

Aline Approves, influenciadora digital e também creator do Estúdio Gazeta. (Reprodução)

Aline Approves, influenciadora digital e também creator do Estúdio Gazeta, também destacou a possibilidade de utilização dos estúdios do Fonte para a produção de conteúdo. "Quero muito utilizar a parte de podcast para um projeto paralelo. Quem sabe os outros recursos também, como a parte da sala de reuniões", comentou.

Ferreira finalizou destacando que esse foi o pontapé para o início de um diálogo que terá desdobramentos. “O Estúdio irá ouvir as dores e necessidades dos criadores de conteúdo para que no segundo encontro possam ser entregues soluções”, frisou.

