Inteligência artificial

Palestra sobre IA inaugura programação dos três anos do Fonte Hub

O especialista Renzo Colnago falou sobre aplicações práticas da IA nos negócios e destacou a importância de uma mudança cultural na estratégia de empresas

O uso da inteligência artificial nos negócios foi o tema de abertura da programação de três anos do Fonte Hub, espaço de inovação da Rede Gazeta. A palestra aconteceu nesta terça-feira (11), no auditório da empresa, e foi conduzida pelo especialista em tecnologia da informação Renzo Colnago.>

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento “Loja de Material de Construção"

Em sua fala, Colnago propôs uma reflexão sobre o atual estágio da inteligência artificial no ambiente empresarial. “Já superamos o momento da surpresa com a IA. Agora, estamos na fase de compreensão, avaliando como ela pode, de fato, gerar valor nos negócios”, explicou.>

Durante a apresentação, o especialista utilizou o conceito de hype cycle , modelo que representa o ciclo de amadurecimento de tecnologias emergentes, para ilustrar o momento das empresas frente à adoção de novas ferramentas. “A pergunta não é se o robô vai me substituir, mas se quem sabe lidar com IA vai resolver os problemas comigo. É esse profissional que se destaca hoje”, reforçou.>

Colnago também alertou para a necessidade de preparar as equipes antes de investir em tecnologia. Segundo ele, o primeiro passo é otimizar processos já existentes para, depois, avançar para modelos de negócio mais inovadores e competitivos. “Transformação digital não começa pela tecnologia, mas pelas pessoas, pela cultura e pela clareza do que se quer transformar. Só depois a ferramenta entra em cena”, concluiu. >

IA aplicada ao dia a dia

Além de debater tendências e modelos de negócios, o especialista apresentou ferramentas de IA generativa e demonstrou como utilizar prompts - comandos que orientam as respostas das plataformas - para aplicações práticas em diversas áreas do mercado.>

Para Viviane Albani, gerente de marketing da Nazca Construtora, o encontro trouxe insights valiosos. “O que me atraiu foi o caráter mais amplo da palestra, que permitiu analisar diferentes tipos de IA que já estamos utilizando na empresa. A fala do Renzo mostrou que estamos na direção certa e ainda trouxe provocações importantes para continuar avançando”, avaliou.>

Após a conferência, residentes do Fonte Hub e colaboradores da Rede Gazeta participaram da oficina “Crie seu agente de IA do zero”, também conduzida por Colnago. A atividade apresentou, na prática, como criar agentes personalizados de IA generativa de acordo com as necessidades de cada negócio.>