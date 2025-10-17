Negócios

“O Espírito Santo tem tudo para se tornar um polo de inovação e investimentos”, afirma especialista em mercado financeiro

Líder da XP Investimentos será uma das painelistas do InsightES 2025, que encerra sua programação nesta quinta (23) com debates sobre negócios e futuro da economia capixaba

Semana de Inovação Capixaba irá abordar a temática ‘“Pessoas, tecnologias e negócios do futuro”, com lideranças e especialistas do cenário local e nacional. Crédito: Vitor Jubini

O Espírito Santo reúne fatores raros para impulsionar o crescimento de novos negócios: equilíbrio fiscal, qualidade de vida e um ecossistema empresarial colaborativo. A análise é de Cecília Perini, líder da XP Investimentos no Estado e uma das painelistas do InsightES 2025 - Semana de Inovação Capixaba, que encerra a programação do evento nesta quinta-feira (23), no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

Cecília Perini, líder da XP Investimentos no Espírito Santo e Minas Gerais Crédito: Divulgação / XP

Cecília participa do painel “Tá no Lucro: Negócios, Tendências, Desafios e Oportunidades”, ao lado de André Spalenza (Connect – Fecomércio), João Bosco Pinto Filho (beOn Claro) e Marcos Guimarães (Speach), com mediação de Mikaella Campos, de A Gazeta. O debate encerra o eixo “Negócios” da programação e promete discutir o cenário de inovação e investimentos no Estado.

“A inovação vem sendo um divisor de águas no mercado financeiro. Ela ampliou o acesso à informação e permitiu que o investidor capixaba se tornasse protagonista das suas decisões. O Espírito Santo tem todas as condições de se tornar um polo de tecnologia e investimentos que dialoga com o Brasil e o mundo”, destaca Cecília.

Ela ressalta que o grande desafio do momento é fortalecer a ponte entre empreendedores e investidores. “Precisamos ampliar o acesso a capital de risco e fomentar uma mentalidade de crescimento desde o início das empresas. Estamos muito próximos de dar esse salto”, completa.

A InsightES 2025 é uma realização da Rede Gazeta, com promoção do Fonte Hub, com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e da ArcelorMittal. A programação é gratuita e aberta ao público.

Confira a programação do evento:

21/10/2025 (terça-feira) | Pilar PESSOAS: 9h às 12h:

9h - Abertura Oficial com Marcello Moraes (Rede Gazeta);

9h10 - Palestra: Cidade como palco de transformação: o case do Movimento Cidade com Léo Alves (Movimento Cidade), Gabriela Duque (Movimento Cidade), e Luisa Costa (Movimento Cidade);

10h - Painel: Cultura, talento e inovação: o humano como diferencial do futuro com Bruno Lamas (SECTI), Jardel Ferreira (Hub de Gente), Léo Carrareto (WIS) e Neidy Christo (ABRH-ES) - Mediação: Matheus Medeiros (Rede Gazeta);

11h - Palestra: Como liderar uma Cultura de Inovação com Eduardo Carmello (Entheusiasmos).

22/10/2025 (quarta-feira) | Pilar TECNOLOGIA: 16h às 21h:

16h - Abertura Oficial com Dudu Lindenberg (Rede Gazeta);

16h10 - Painel: Tecnologia como motor de transformação Izabela Anholet (V.tal), Karin Komati (Ifes), Robson Moyzés (ArcelorMittal) e Vithor Silva (DEX) - Mediação: Dudu Lindenberg (Rede Gazeta);

17h10 - Painel: A I.A vai matar o SaaS? com Henrique Ferreira (DGF) e Miguel Carvalho (Takeat) - Mediação: Patrícia Lino (Rede Gazeta);

18h - Palestra: Como transformar negócios, carreiras e ideias em resultados exponenciais com Inteligência Artificial com Eduardo Gaurink (Um Estúdio no Bolso);

19h - Palestra: Como a blockchain está revolucionando o mundo de ativos reais com Afonso Dalvi (Capitare);

19h30 - Palestra: Criptoativos, blockchain e eu com isso? com Alexandre Senra (MPF);

20h - Painel: Oportunidades e desafios na Blockchain com Alexandre Senra (MPF) e Gustavo Deps (Moonpay) - Mediação: Afonso Dalvi (Capitare).

23/10/2025 (quinta-feira) | Pilar NEGÓCIOS: 15h às 21h:

15h - Abertura Oficial com Gabriel Moura (Rede Gazeta);

15h10 - Painel Tá no Lucro: Negócios - Tendências, Desafios e Oportunidades com André Spalenza (Connect - Fecomércio), Cecília Perini (XP Investimentos), João Bosco Pinto Filho (beOn Claro) e Marcos Guimarães (Speach) - Mediação: Mikaella Campos (Rede Gazeta);

16h10 - Painel: Como desenvolver um modelo de negócios escalável com clareza e propósito com Fábio Bittencourt Daniel (ABMEN), José Mauro Barros (ABMEN), Murilo Carvalho (Luma Ensino) e Rânik Guidolini (Lume Robótics) - Mediação: Elaine Silva (Rede Gazeta);

17h10 - Painel: Ecossistemas capixabas à serviço da Inovação com Eurípedes Pedrinha (Sebrae), Gabriel Torobay (TecVitória), Geisiane Leão (Findeslab) e Michele Janovik (Base 27) - Mediação: Léo Fraga (Fonte Hub);

18h10 - Palestra do capital à transformação: lições do FUNSES1 para empreender e escalar com Luis Felipe Carvalho (AEVO) e Marcelo Wolowski (Quartzo Capital)

18h50 - Painel: Economia da Influência: tendências e oportunidades com Mari Lima (VIU - Rede Globo) e Thayná Bahia (Rede Gazeta) - Mediação: Philipe Ferreira (Rede Gazeta);

19h50 - Palestra: A Inovação e a Reinvenção do Futuro com Gui Rangel (Futurista e Top Voice Latin America 2025).

