Movimento Cidade abre Semana de Inovação Capixaba com case sobre cultura e desenvolvimento

O painel no primeiro dia da InsightES 2025, que acontece de 21 a 23 de outubro, no auditório da Rede Gazeta, vai explorar boas práticas realizadas no Festival. A inscrição é gratuita e limitada

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:12

Experiência do Movimento Cidade abre a Semana de Inovação Capixaba, mostrando como a cultura pode transformar cidades e inspirar novas formas de inovação. Crédito: Divulgação / Movimento Cidade

A Prainha de Vila Velha foi palco, em agosto, de um dos maiores encontros culturais do Espírito Santo. O Festival Movimento Cidade (MC) e o MC+ reuniram mais de 37 mil pessoas em sua 6ª edição, com shows de Pabllo Vittar, Marina Sena e Caetano Veloso, além de mostras audiovisuais, oficinas e intervenções artísticas.

Agora, o projeto chega ao universo da inovação. O case do festival será tema do painel de abertura da InsightES 2025 – Semana de Inovação Capixaba, promovida pela Rede Gazeta de 21 a 23 de outubro, em Vitória. Com o tema “Conectando Pessoas, Tecnologias e Negócios do Futuro”, o evento reúne nomes locais e nacionais e se consolida como um dos principais fóruns de inovação do Estado.

Sob o eixo “Pessoas”, o painel “Cidade como palco de transformação: o case do Movimento Cidade” trará Luísa Costa, diretora-geral do MC Projetos Criativos, Léo Alves, diretor-geral do Movimento Cidade, e Gabriela Duque, diretora de Programação e Parcerias.

Participar da InsightES com essa frente cultural é uma oportunidade de ampliar a visibilidade dos nossos projetos em todo o estado e gerar novas conexões com empresas, instituições e pessoas interessadas em somar. Nossa expectativa é que o evento fortaleça ainda mais o diálogo entre cultura, inovação e desenvolvimento, mostrando como o Espírito Santo tem produzido experiências inspiradoras e capazes de movimentar a economia criativa com propósito e pertencimento Luísa Costa Diretora-geral do MC Projetos Criativos

O debate vai abordar os caminhos que o Movimento Cidade tem construído, discutindo os desafios e oportunidades da cena criativa capixaba e como a arte pode impulsionar o futuro das cidades.

Pessoas como motor de transformação

O primeiro dia da InsightES também contará com o painel “Cultura, talento e inovação: o humano como diferencial do futuro”, com Jardel Ferreira (ASES/Polo Inovaserra), Léo Carrareto (WIS), Bruno Lamas (Secti) e Neidy Christo (ABRH-ES), sob mediação de Matheus Medeiros, gerente de RH da Rede Gazeta.

Encerrando a programação, Eduardo Carmello, fundador da Entheusiasmos Consultoria, apresentará a palestra “Como liderar uma cultura de inovação”, destacando o papel das pessoas como principal motor da transformação.

A InsightES 2025 segue nos dias 22 e 23 de outubro, com painéis e palestras dedicados aos eixos Tecnologia e Negócios.

Serviço

O que: InsightES 2025 – Semana de Inovação Capixaba;

Onde: Auditório da Rede Gazeta – R. Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória (ES);

Quando: 21, 22 e 23 de outubro;

