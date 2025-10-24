Negócios

Marketing de influência e negócios com propósito marcam o encerramento da InsightES 2025

Com foco no pilar “Negócios”, o último dia da Semana de Inovação Capixaba reuniu especialistas para discutir empreendedorismo, propósito e o papel do marketing de influência no mercado atual

A Semana de Inovação Capixaba terminou nesta quinta-feira (24), reforçando que inovação e propósito caminham juntos quando o assunto é negócio. No último dia da InsightES, foi marcado por discussões sobre empreendedorismo, marketing de influência e novas formas de transformar ideias em resultados reais.

Foi um encerramento com chave de ouro, que reuniu painéis e palestras que conectam diferentes visões do mercado e mostraram que a inovação capixaba passa, antes de tudo, pelas pessoas, pelas parcerias e pela vontade de empreender com propósito.

Propósito e aprendizado

O painel “Tá no Lucro” abriu o último dia de evento, com um bate-papo leve, mas cheio de lições sobre o universo do empreendedorismo. Participaram do encontro o Líder de Inovação Aberta na Claro, João Bosco, o Coordenador do Projeto Connect Observatório Comércio, André Spalenza, a Líder da XP no Espírito Santo e em Minas Gerais, Cecília Perini, e o CEO e fundador da Speach, Marcos Guimarães.

Durante a conversa, os convidados compartilharam suas trajetórias, desafios e o papel da inovação na construção de negócios sustentáveis. A troca entre diferentes setores mostrou que o sucesso nasce da conexão entre propósito e prática.

“A inovação precisa vir com propósito. Não é só fazer diferente, é entender o que faz sentido para o cliente e para o negócio. Quando a gente entende isso, o lucro é consequência”, destacou João Bosco.

Durante o painel, os convidados deixaram como lição que o lucro e propósito não são opostos, mas complementares. Empreender, de acordo com eles, é sobre coerência e impacto, construir algo que gere valor para as pessoas e para o mercado de forma duradoura e que faça sentido para quem está por trás da marca.

Marketing de influência em foco

Outro momento de grande impacto no evento foi o painel “Economia de Influência” , que trouxe uma conversa sobre o papel dos criadores de conteúdo e das marcas na construção de conexões reais com o público. O painel contou com a participação de Mari Lima, Head de Talentos para Marketing de Influência da Viu (Globo), e Thayná Bahia, jornalista, criadora de conteúdo e produtora de rádio da Rede Gazeta.

Com diferentes perspectivas sobre o mercado, as convidadas mostraram como o marketing de influência se tornou uma ferramenta estratégica para fortalecer marcas e gerar identificação com os consumidores. Durante o bate-papo , Mari destacou o amadurecimento do setor e o cuidado necessário para garantir autenticidade nas parcerias entre marcas e influenciadores.

“O público não quer perfeição, quer verdade. Influência é sobre identificação. Quando uma marca tenta ser o que não é, o público percebe. E, hoje, sinceridade é o que mais gera engajamento”, afirma.

Complementando essa visão, Thayná ressalta que, além da verdade e autenticidade, é preciso pensar estrategicamente:

“Eu acho que o conteúdo autêntico é muito importante, mas é importante também alinhar isso a elementos que você acha que podem ser atrativos para as marcas. Colocar ali sua identidade, tudo alinhado ao seu propósito, mas é importante também pensar no que tem aqui no meu conteúdo que uma marca pode se interessar”, concluiu.

De modo geral, o painel reforçou que, mais do que números, a influência é sobre confiança e consistência e que o conteúdo genuíno tem potencial para transformar a relação entre marcas e pessoas.

Ecossistemas capixabas conectados

No último dia também aconteceu o painel “Ecossistemas Capixabas a serviço da inovação”, que reuniu profissionais que atuam diretamente no fortalecimento do ambiente de inovação no Espírito Santo. Quem compôs o painel foi Eurípedes Pedrinha, diretor-técnico do Sebrae-ES; Geisiane Leão, coordenadora de Operações e Inovação do Findeslab; Gabriel Torobay, diretor de Inovação da TcVitória e Michelle Janovick, CEO do hub Base27.

O debate destacou o papel da colaboração entre instituições e empresas para fomentar o crescimento do Estado, mostrando como o Espírito Santo vem se consolidando como um polo de inovação e empreendedorismo no cenário nacional.

