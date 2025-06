Inovação

Fonte Hub completa três anos: grandes conexões e grandes conquistas!

Com três anos de atuação, o hub de inovação da Rede Gazeta inicia nova fase com foco em impacto no ecossistema, apoio a criadores de conteúdo e expansão de soluções para o mercado

Publicado em 18 de junho de 2025 às 19:29

Fonte Hub completa três anos como espaço de conexão entre startups, inovação e cultura empreendedora e criativa dentro e fora da Rede Gazeta. Crédito: Leticia Tononi

Neste sábado (21), o Fonte Hub, espaço de inovação e startups da Rede Gazeta, celebra três anos de atuação com muito que comemorar! Desde a sua criação, em 2022, o hub se consolidou como um espaço de criatividade, colaboração e transformação, conectando ideias e negócios que impulsionam o ecossistema capixaba de inovação.>

Ao longo dessa trajetória, mais de 20 startups já passaram pelo hub e, atualmente, 11 delas são residentes. Além disso, mais de 200 eventos já foram realizados e promovidos no espaço. “O Fonte Hub aposta na inovação aberta, que significa colaboração ativa com diferentes públicos: equipes internas, clientes, startups, universidades e a sociedade. Isso é essencial porque o mercado e o comportamento das pessoas mudam rápido. Para acompanhar, precisamos aprender juntos, somando ideias e experiências”, explica Dudu Lindenberg, Diretor de Inovação e Novos Negócios da Rede Gazeta.>

Para Dudu, a inovação deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade para empresas que desejam se manter relevantes em um mundo em constante mudança. “O mercado e o comportamento das pessoas mudam rápido. Para acompanhar, precisamos aprender juntos, somando repertórios e experiências. O Fonte nos ajuda a manter essa conexão com o novo, acelerando a criação de soluções que fazem a diferença.” >

Novos projetos e expansão

Para Patrícia Lino, Gerente de Inovação da Rede Gazeta, os três anos de atuação do hub marcam um novo ciclo de expansão. “Estamos em constante movimento. O nosso programa de startups segue com uma nova roupagem em seu funcionamento, mas mantém a essência de colaborar para que startups e empresas tenham acesso ao mercado capixaba.”>

Outra novidade é o lançamento de um programa voltado para criadores de conteúdo, que busca potencializar talentos por meio de trilhas de aprendizado, acompanhamento de métricas e conexões com o mercado.>

Além disso, o FonteCast, videocast próprio do hub, ganha força como plataforma de divulgação de ideias e histórias relevantes. O estúdio de videocast, que atende startups e parceiros, também está com a estrutura ampliada, reforçando o compromisso com a valorização de vozes da inovação do Espírito Santo.>

“Seguimos a todo vapor com nosso coworking como espaço de convivência entre startups, empresas e criadores, com foco em trocas, projetos colaborativos e iniciativas que impulsionam o empreendedorismo criativo no Espírito Santo”, completa Patrícia.>

De acordo com Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta, o Fonte Hub funciona como uma ponte entre o legado da empresa e a necessidade constante de inovar. “O core business de muitas empresas tradicionais estão passando por processos de disrupção. O hub ajuda a explorar novas oportunidades, seja em produtos, serviços, processos ou modelos de monetização”, explica.>

Para celebrar seus três anos, o Fonte Hub preparou uma programação especial ao longo do mês de aniversário. A agenda inclui uma série de pitches semanais das startups residentes e encontros com diferentes áreas da Rede Gazeta. No dia 11, o espaço também recebeu uma palestra e uma oficina sobre inteligência artificial, conduzidas por Renzo Colnago, com dicas práticas de como aplicar a IA no cotidiano dos negócios. >

