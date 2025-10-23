Inovação

Especialistas apontam o impacto da tecnologia no presente e no futuro dos negócios

Os convidados dos painéis e palestras do segundo dia da Semana de Inovação Capixaba - InsightES discutiram como a tecnologia está moldando o presente dos negócios e apontando caminhos para um futuro mais inteligente e colaborativo

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:41

O painel de Tecnologia como motor de transformação contou com a presença de Izabela Anholet, Karin Komati, Robson Moyzés e Vithor Silva. Crédito: Arthur Louzada

O segundo dia da InsightES 2025 reforçou que inovar já não é uma escolha, mas uma exigência do presente. A programação, dedicada ao pilar Tecnologia, reuniu especialistas para discutir como avanços digitais, inteligência artificial e blockchain estão redefinindo negócios, rotinas e comportamentos.

Na abertura, o diretor de Inovação da Rede Gazeta, Dudu Lindemberg, citou o Prêmio Nobel de Economia para destacar a importância da adoção tecnológica. “Entender os ciclos de inovação é essencial para se manter competitivo. Quem não acompanha esse movimento perde relevância no mercado”, afirmou.

Tecnologia como motor de transformação

O painel de abertura reuniu a executiva Tech da V.Tal, Izabela Anholet, a professora do IFES Serra, Karin Komati, o líder de TI na ArcelorMittal, Robson Moyzes e o CTO da DEX, Vithor Silva. O bate-papo entre eles explorou como a evolução digital e das IA's tem alterado hábitos, negócios e a forma de pensar o trabalho, além de como essas mudanças, muitas vezes sutis, já definem o amanhã.

Durante o painel, os convidados fizeram um exercício prático: projetar como será a rotina deles em cinco anos com o avanço das IA's e tecnologias, e apontaram que a integração entre pessoas, processos e ferramentas será cada vez mais estreita, não apenas por novidade, mas por necessidade operacional.

Softwares como serviço ganham força com IA

No painel “A IA vai matar o SAAS?”, Miguel Carvalho (Takeat) e Henrique Ferreira (DGF Investimentos) discutiram como a inteligência artificial está transformando o modelo de negócios baseado em softwares como serviço, o chamado SAAS, em que empresas contratam soluções por assinatura, em vez de adquirir licenças definitivas.

Miguel lembrou que o modelo se popularizou no Brasil a partir de 2012 e destacou o cenário atual de transformação acelerada: “A IA veio para potencializar o que o SAAS já fazia. Ela otimiza, complementa e torna o software mais eficiente.”

Henrique trouxe a visão do mercado: “O modelo continua atrativo, mas hoje o diferencial está em gerar valor rápido com soluções nativas em IA.”

Exemplos práticos mostraram como a tecnologia já automatiza atendimentos e personaliza experiências. A conclusão foi clara: o futuro do software é humano, inteligente e centrado no cliente.

Blockchain, criptoativos e o desafio da confiança digital

O procurador da República Alexandre Senra encerrou o ciclo de palestras com “Criptoativos, Blockchain e eu com isso?”, trazendo o olhar jurídico sobre os impactos das tecnologias descentralizadas. Ele apresentou casos de fraudes e investigações envolvendo criptoativos e alertou para os desafios legais: “Mesmo com transparência, o blockchain dificulta a responsabilização. Precisamos de novas estratégias para lidar com crimes digitais.”

A discussão abriu espaço para temas como ética, regulação e cooperação internacional, aprofundados no painel final do dia.

Na conversa sobre “Oportunidades e desafios na Blockchain”, Senra se juntou a Gustavo Deps (Omnes Consulting) e Afonso Dalvi para discutir os próximos passos da tecnologia no Brasil. “Blockchain é mais do que tendência, é uma nova estrutura de confiança que exige preparo jurídico, inovação e educação digital”, resumiu Deps.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta