Especialistas apontam o impacto da tecnologia no presente e no futuro dos negócios

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:41
O segundo dia da InsightES 2025 reforçou que inovar já não é uma escolha, mas uma exigência do presente. A programação, dedicada ao pilar Tecnologia, reuniu especialistas para discutir como avanços digitais, inteligência artificial e blockchain estão redefinindo negócios, rotinas e comportamentos.
Na abertura, o diretor de Inovação da Rede Gazeta, Dudu Lindemberg, citou o Prêmio Nobel de Economia para destacar a importância da adoção tecnológica. “Entender os ciclos de inovação é essencial para se manter competitivo. Quem não acompanha esse movimento perde relevância no mercado”, afirmou.
O painel de abertura reuniu a executiva Tech da V.Tal, Izabela Anholet, a professora do IFES Serra, Karin Komati, o líder de TI na ArcelorMittal, Robson Moyzes e o CTO da DEX, Vithor Silva. O bate-papo entre eles explorou como a evolução digital e das IA's tem alterado hábitos, negócios e a forma de pensar o trabalho, além de como essas mudanças, muitas vezes sutis, já definem o amanhã.
Durante o painel, os convidados fizeram um exercício prático: projetar como será a rotina deles em cinco anos com o avanço das IA's e tecnologias, e apontaram que a integração entre pessoas, processos e ferramentas será cada vez mais estreita, não apenas por novidade, mas por necessidade operacional.
No painel “A IA vai matar o SAAS?”, Miguel Carvalho (Takeat) e Henrique Ferreira (DGF Investimentos) discutiram como a inteligência artificial está transformando o modelo de negócios baseado em softwares como serviço, o chamado SAAS, em que empresas contratam soluções por assinatura, em vez de adquirir licenças definitivas.
Miguel lembrou que o modelo se popularizou no Brasil a partir de 2012 e destacou o cenário atual de transformação acelerada: “A IA veio para potencializar o que o SAAS já fazia. Ela otimiza, complementa e torna o software mais eficiente.”
Henrique trouxe a visão do mercado: “O modelo continua atrativo, mas hoje o diferencial está em gerar valor rápido com soluções nativas em IA.”
Exemplos práticos mostraram como a tecnologia já automatiza atendimentos e personaliza experiências. A conclusão foi clara: o futuro do software é humano, inteligente e centrado no cliente.
O procurador da República Alexandre Senra encerrou o ciclo de palestras com “Criptoativos, Blockchain e eu com isso?”, trazendo o olhar jurídico sobre os impactos das tecnologias descentralizadas. Ele apresentou casos de fraudes e investigações envolvendo criptoativos e alertou para os desafios legais: “Mesmo com transparência, o blockchain dificulta a responsabilização. Precisamos de novas estratégias para lidar com crimes digitais.”
A discussão abriu espaço para temas como ética, regulação e cooperação internacional, aprofundados no painel final do dia.
Na conversa sobre “Oportunidades e desafios na Blockchain”, Senra se juntou a Gustavo Deps (Omnes Consulting) e Afonso Dalvi para discutir os próximos passos da tecnologia no Brasil. “Blockchain é mais do que tendência, é uma nova estrutura de confiança que exige preparo jurídico, inovação e educação digital”, resumiu Deps.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o