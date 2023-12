Hub

Espaço público impulsiona economia criativa, inovação e cultura no ES

Localizado em Vitória, o Hub ES+ é um espaço aberto às ideias criativas, sendo o primeiro hub público do Espírito Santo

Hub ES+ é o primeiro hub público de economia criativa e inovação do Espírito Santo. (Gustavo Louzada)

Um espaço voltado a criatividade, inovação e empreendedorismo capixaba. Essa é a proposta do Hub ES+, o primeiro hub público do Espírito Santo, aberto desde outubro, no Centro de Vitória. Localizado na Praça Costa Pereira, o espaço oferece uma programação semanal de eventos, oficinas e palestras, direcionado ao público em geral.

Com forte apelo para produções culturais e de audiovisual, a proposta se conecta aos propósitos do Fonte Hub - espaço de inovação e experimentação de novos formatos da Rede Gazeta -, o espaço movimenta os atores da inovação, reunindo startups, investidores, empreendedores e parceiros. Sendo uma porta de entrada para quem deseja se inserir no ecossistema de inovação, trabalhando de forma colaborativa.

Pensando nisso, a coordenadora do Fonte Hub, Patrícia Lino, foi conhecer de perto o espaço e a visita pode render projetos colaborativos em breve. “O Fonte tem o propósito de colaborar com o ecossistema, e essa conexão com os outros hubs só fortalece nossas iniciativas. Ficamos muito felizes de encontrar portas abertas e mentes dispostas a promover transformação local, cultural e inovativa, como encontramos no Hub ES+. Que essa visita seja a primeira de muitas parcerias juntos”, destacou Patrícia.

Paulo Gois, coordenador-geral do Hub ES+, destaca o potencial do espaço para promover a conexão entre cultura, inovação e economia criativa. "O Hub ES+ é um espaço que visa acolher as demandas dos inúmeros agentes e instituições que compõem o ecossistema criativo do Espírito Santo. Trata-se de um equipamento público dedicado a promover a conexão entre a inovação tecnológica com o desenvolvimento social, pautado na valorização de potencialidades criativas das comunidades do entorno, inclusive de regiões periféricas, levando em consideração a diversidade e a inclusão social enquanto seus principais pilares", afirma Gois.

O local está equipado com salas criativas, café e auditório, e tem como objetivo desenvolver a economia criativa, a tecnologia e a inovação capixaba, proporcionando a conexão dessas áreas com a cultura e a arte.

Sobre o Hub ES+

O Hub ES+ faz parte do programa ES+ Criativo, realizado pelo governo do Estado sob coordenação da Secretaria da Cultura (Secult) em conjunto com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

