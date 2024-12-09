Do trabalho voluntário a CEO da AEP: conheça Elton Castro

Elton Castro, CEO da startup AEP. Crédito: Divulgação

O empreendedorismo sempre esteve presente na vida do capixaba Elton Castro. Aos 17 anos, influenciado pela mãe, costureira e pelo pai, servidor público, ele já prestava serviços em confecções de roupas e empresas do ramo.

Em 2009, começou a atuar em uma empresa que auxilia jovens em situação de vulnerabilidade a ingressar em instituições de ensino superior, local onde conheceu novos lugares e, sobretudo, novas pessoas.

“Nós trouxemos mais de 10 mil jovens nesses 15 anos de experiência, de 2009 para cá. Eu trabalhei em todo tipo de faculdade, levando os jovens para esse ambiente e ali eles faziam oficinas, qualificações e treinamentos”, relembrou.

Em 2019, enquanto atuava na cidade de Imperatriz no Maranhão, Elton precisou retornar a Vitória, época em que conheceu a AEP. “Eu já tinha dois filhos pequenininhos, né? Então eu estava sentindo a necessidade de um curso sobre comportamento emocional humano. Foi quando eu fui lá, visitei a escola e as pessoas responsáveis, encontrando ali as respostas que eu procurava.”

Elton se apaixonou pela didática adotada pela startup, que reúne o que há de mais atual na psicanálise, neurociência e física quântica, apoiando sua abordagem na Bíblia e pregando a misericórdia e o amor ao próximo.

Sua jornada na instituição teve início quando se ofereceu para desempenhar um trabalho voluntário, usando da sua experiência para auxiliar no crescimento e desenvolvimento da marca.

Foi em 2021 que o coordenador-geral e fundador da AEP, Dr. Ulysses M Santos, atribuiu a Elton o cargo de CEO. “É como se eu tivesse me preparado a vida inteira para trabalhar com isso. Eu já estava atuando como terapeuta, mas ali assumi a responsabilidade principal de organizar um sistema que pudesse beneficiar todos que já passaram ou que irão passar por lá”, afirmou.

O trabalho que desenvolve hoje permite a Elton explorar uma das suas maiores paixões: a gestão, colocando em prática tudo o que aprendeu durante seus anos no mercado de trabalho e na vida acadêmica, incluindo o doutorado, em andamento, na faculdade da Califórnia.