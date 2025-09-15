Home
Brasil tem potencial para liderar em tecnologia e empreendedorismo, mas enfrenta atrasos estruturais, diz estudo

Brasil tem potencial para liderar em tecnologia e empreendedorismo, mas enfrenta atrasos estruturais, diz estudo

Relatório Atlantico 2025 mostra que o Brasil reúne capital humano e mercado para liderar a transformação digital na América Latina, mas enfrenta atrasos em infraestrutura

Leticia Fortaleza

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:45

Estudo aponta que o Brasil já é o 4° país do mundo em número de desenvolvedores ativos, mas ainda precisa superar desafios para avançar em inovação.
Estudo aponta que o Brasil já é o 4° país do mundo em número de desenvolvedores ativos, mas ainda precisa superar desafios para avançar em inovação. Crédito: Reprodução / Web

O futuro da inovação latino-americana pode ter o Brasil como um de seus principais impulsionadores. Essa é a principal mensagem do Latin America Digital Report 2025, ou Atlantico Report 2025, um estudo anual que mapeia os avanços tecnológicos e o ecossistema empreendedor da região. O documento aponta que, embora o país reúna escala, capital humano crescente e um mercado de quase 220 milhões de pessoas, ainda está cerca de 15 anos atrás de China e Índia em termos de transformação digital.

Relatório Atlantico 2025 mostra que o Brasil reúne capital humano e mercado para liderar a transformação digital na América Latina, mas enfrenta atrasos em infraestrutura

Segundo o relatório, a América Latina poderia gerar até 4,5 trilhões de dólares (R$ 24 trilhões) em valor de mercado caso alcançasse níveis de desenvolvimento tecnológico semelhantes aos de economias asiáticas. No Brasil, sozinho, esse acompanhamento representaria mais de US$ 1,5 trilhão (R$ 7,9 trilhões) adicionais, reforçando o potencial do país como motor de inovação da região.

Cenário atual de tecnologia

Um dos pontos fortes do Brasil está no talento dos profissionais de tecnologia. O país já é o 4º do mundo em número de desenvolvedores ativos no GitHub, plataforma global usada para criar e compartilhar softwares – ficando à frente de países como Alemanha e Japão.

Por outro lado, ainda há lacunas em áreas estratégicas, como inteligência artificial (IA) e gestão de produto. Isso significa que, embora haja muitos profissionais, falta especialização em temas que hoje são essenciais para o crescimento das startups.

A inteligência artificial, em especial, vem se destacando. Mais de 70% das startups brasileiras já utilizam IA em seus processos ou produtos. Entre os fundadores que nasceram já trabalhando com essa tecnologia, os chamados AI-native founders, esse número é ainda maior — 76% já colocaram agentes de IA em funcionamento real.

Outro aspecto destacado é o amadurecimento dos investimentos em startups. Mesmo com a queda global no volume de aportes, Brasil e México seguem como os maiores destinos de capital de risco na América Latina. Além disso, o aumento do valor médio investido nas rodadas iniciais mostra que os fundos estão mais seletivos, mas também mais confiantes no potencial do mercado.

