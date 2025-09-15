Inovação

Brasil tem potencial para liderar em tecnologia e empreendedorismo, mas enfrenta atrasos estruturais, diz estudo

Relatório Atlantico 2025 mostra que o Brasil reúne capital humano e mercado para liderar a transformação digital na América Latina, mas enfrenta atrasos em infraestrutura

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:45

Estudo aponta que o Brasil já é o 4° país do mundo em número de desenvolvedores ativos, mas ainda precisa superar desafios para avançar em inovação. Crédito: Reprodução / Web

O futuro da inovação latino-americana pode ter o Brasil como um de seus principais impulsionadores. Essa é a principal mensagem do Latin America Digital Report 2025, ou Atlantico Report 2025, um estudo anual que mapeia os avanços tecnológicos e o ecossistema empreendedor da região. O documento aponta que, embora o país reúna escala, capital humano crescente e um mercado de quase 220 milhões de pessoas, ainda está cerca de 15 anos atrás de China e Índia em termos de transformação digital.

Segundo o relatório, a América Latina poderia gerar até 4,5 trilhões de dólares (R$ 24 trilhões) em valor de mercado caso alcançasse níveis de desenvolvimento tecnológico semelhantes aos de economias asiáticas. No Brasil, sozinho, esse acompanhamento representaria mais de US$ 1,5 trilhão (R$ 7,9 trilhões) adicionais, reforçando o potencial do país como motor de inovação da região.

Cenário atual de tecnologia

Um dos pontos fortes do Brasil está no talento dos profissionais de tecnologia. O país já é o 4º do mundo em número de desenvolvedores ativos no GitHub, plataforma global usada para criar e compartilhar softwares – ficando à frente de países como Alemanha e Japão.

Por outro lado, ainda há lacunas em áreas estratégicas, como inteligência artificial (IA) e gestão de produto. Isso significa que, embora haja muitos profissionais, falta especialização em temas que hoje são essenciais para o crescimento das startups.

A inteligência artificial, em especial, vem se destacando. Mais de 70% das startups brasileiras já utilizam IA em seus processos ou produtos. Entre os fundadores que nasceram já trabalhando com essa tecnologia, os chamados AI-native founders, esse número é ainda maior — 76% já colocaram agentes de IA em funcionamento real.

Outro aspecto destacado é o amadurecimento dos investimentos em startups. Mesmo com a queda global no volume de aportes, Brasil e México seguem como os maiores destinos de capital de risco na América Latina. Além disso, o aumento do valor médio investido nas rodadas iniciais mostra que os fundos estão mais seletivos, mas também mais confiantes no potencial do mercado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta