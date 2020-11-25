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Prêmio Gazeta Empresarial Linhares 2020

Falta pouco para o show mistério e magia começar

A dupla de ilusionistas Henry e Klauss se apresentam no 18º Prêmio Gazeta Empresarial de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 12:26

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 12:26

Essa você não pode perder: um show exclusivo com os ilusionistas mais famosos do Brasil. O show promete surpreender. Henry e Klauss vão interagir com o público, ao vivo, durante a apresentação das marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares. Será nesta quarta-feira, partir das 20h. Todos podem participar. O evento é de graça e será transmitido no portal A Gazeta.
A dupla utiliza a magia e o mistério do ilusionismo com ferramentas tecnológicas para criar, diante dos nossos olhos, efeitos e ilusões que desafiam a compreensão e os sentidos do corpo humano.
Eles já se apresentaram em mais de dez países e ganharam vários prêmios internacionalmente reconhecidos: World Magic Seminar (EUA), International Magic Festival (China) e conquistaram as primeiras colocações em diversos Campeonatos Nacionais de Ilusionismo (Brasil, Argentina e Colômbia).

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