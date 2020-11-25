Falta pouco para o show mistério e magia começar

Essa você não pode perder: um show exclusivo com os ilusionistas mais famosos do Brasil. O show promete surpreender. Henry e Klauss vão interagir com o público, ao vivo, durante a apresentação das marcas mais lembradas pelos consumidores de Linhares. Será nesta quarta-feira, partir das 20h. Todos podem participar. O evento é de graça e será transmitido no portal A Gazeta.