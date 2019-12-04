Gandini sobre Enivaldo: "Não vou descer ao nível dele"

Enivaldo chama Gandini para a briga Crédito: Amarildo

Depois da sessão, Gandini respondeu à coluna se espera ter constantes embates com Enivaldo em plenário nos próximos tempos. Aí subiu o tom contra o ex-líder do governo: “É natural que, quando as pessoas têm os seus interesses questionados, elas tentem partir para o confronto desqualificado. Eu acho que é isso que ele está querendo. Mas eu não vou descer ao nível dele”.

Enivaldo versus Gandini Crédito: Assembleia Legislativa

A ESTREIA DE FOGO DO NOVO LÍDER

A sessão também foi marcada pela estreia de fogo do deputado Freitas (PSB) na função de líder. Não foi fácil, pois de cara precisou ter seu primeiro duelo público com Enivaldo. Este, de líder do governo, mostrou que pode passar a dar muito trabalho não só para os governistas mas, particularmente, para o seu sucessor na função. Ou seja, o ex-líder do governo pode saltar para a posição de antagonista do líder do governo.

Doido para achar contendores para poder esgrimir da tribuna, Enivaldo ficou instigando Freitas a apartear seu discurso (pedir a palavra) quando quisesse rebater. Freitas começou tranquilo, querendo pacificar, mas acabou mordendo a isca e indo para o embate em plenário. Era tudo que Enivaldo queria.

ENIVALDO PROVOCA FREITAS

Um momento que retrata o quanto o clima da sessão foi pesado, cheio de provocações entre os deputados:

Durante seu longo pronunciamento, Enivaldo concedeu um aparte a Vandinho Leite (PSDB). O deputado da oposição disse algo que não agradou a Freitas. O novo líder, então, pediu um aparte a Enivaldo para responder a Vandinho. Enivaldo disse que não ia dar ao novo líder um aparte só para ele rebater o aparte de outro deputado. Freitas insistiu, respondeu a Vandinho e arrematou: “Sou admirador do ‘garoto prodígio’”. Enivaldo não perdoou Freitas: “Tá vendo? Você encerrou o seu aparte se referindo ao deputado Vandinho Leite de maneira pejorativa. Ainda tentei te salvar. Mas você é ruim de boia”.

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ABRAÇO DE RAPOSAS

Acenando para deputados mais independentes ao governo, Enivaldo fez um afago até a Theodorico Ferraço (DEM) – vendo o circo pegar fogo, na dele. Lembrou que ambos foram secretários de Estado juntos, durante o governo de Albuíno Azeredo (1991-1994). Durante a presidência de Ferraço no biênio 2015-2017, Enivaldo foi o 1º secretário da Mesa Diretora. Será que vem pela frente uma nova aliança entre as raposas?

ESPERA: RAPOSA OU “CACHORRO DOIDO”?

Durante o seu discurso/desabafo, Enivaldo chamou a si mesmo de “cachorro doido”. Embora esteja tudo na família dos canídeos, está registrada a correção da espécie. De todo modo, o governo que prepare as canelas para aguentar as mordidas do “cachorro doido” daqui para a frente.

SOLIDARIEDADE ATÉ DE MAJESKI…

No plenário, Enivaldo recebeu manifestações de solidariedade de deputados como Sergio Majeski (PSB), protagonista de muitas divergências acaloradas com Enivaldo (sem perder o respeito jamais), e Marcelo Santos (PDT), que, ao lado do ex-líder e de Erick Musso , forma o trio de ferro com maior influência, hoje, sobre o plenário e a administração da Casa.

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CANTADAS DA OPOSIÇÃO EM ENIVALDO

Além dos abraços e afagos no ego, Enivaldo recebeu algumas cantadas explícitas por parte de deputados situados no bloco de oposição ao governo Casagrande – mas autointitulados “independentes”. O mais sem-cerimônia no “galanteio” foi Vandinho, que tascou-lhe uma cantada no estilo “se eles não te querem, nós te queremos”: “Olha como os deputados governistas estão tratando Enivaldo dos Anjos! É inacreditável!”

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A VERDADEIRA MESA

POUPOU CASAGRANDE. QUER DIZER…

No seu bombástico discurso, Enivaldo poupou a pessoa do governador Renato Casagrande, com quem não quer explodir a ponte. Mas, em certo momento, chamou o governador, indiretamente, de “prepotente”. O líder destituído destacou o precedente da Assembleia Legislativa de Goiás, onde o presidente, um deputado do PSB (partido de Casagrande), também antecipou a própria reeleição para continuar no cargo por mais alguns anos. “Mas o governador de lá, o Ronaldo Caiado, é outro prepotente, que também gosta de impor suas regras”, ressaltou Enivaldo.

ABRAÇO DE RAPOSAS (À TROIS)

Já na sessão deste terça-feira (3), Enivaldo foi visto conversando, dentro do plenário, com Theodorico Ferraço e com uma terceira velha raposa política: o ex-deputado federal Carlos Manato, presidente estadual do PSL, cuja bancada na Assembleia, sob a direção de Manato, tem aprofundado a oposição ao governo Casagrande. Ééééé, governador...

Carlos Manato, Enivaldo dos Anjos e Theodorico Ferraço confabulam na Assembleia (03/12/2019) Crédito: Natalia Devens