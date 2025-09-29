Home
>
Futebol
>
Zona Mista #46: Flamengo ainda mais líder e Vasco competitivo no Brasileirão

Zona Mista #46: Flamengo ainda mais líder e Vasco competitivo no Brasileirão

Rubro-Negro bateu o Corinthians e contou com as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro para abrir vantagem na tabela

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:55

O Zona Mista #46 chega com tudo na tarde desta segunda-feira (29) com a análise da 25ª rodada do Brasileirão, com destaque para o Flamengo, que venceu o Corinthians e contou com as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro, este superado pelo Vasco, para abrir vantagem na liderança.

Recomendado para você

Rubro-Negro bateu o Corinthians e contou com as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro para abrir vantagem na tabela

Zona Mista #46: Flamengo ainda mais líder e Vasco competitivo no Brasileirão

Em meio a um elenco galático, quem se sobressai no Flamengo é um jogador com muito tempo de casa e bastante história

Arrascaeta bate temporada mais artilheira e aguarda renovação com Flamengo

Equipe rubro-negra leva gol no início da segunda etapa e busca a virada por 2 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo

Flamengo defende cavadinha, vence Corinthians de virada e dispara na liderança

A vitória do Fluminense no clássico contra o Botafogo, e a 34ª Dez Milhas Garoto também estão na pauta da resenha comandada por Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Luca Lanes.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - #Zona Mista #45: Flamengo joga a vida na Libertadores e Vasco respira no Brasileirão

#Zona Mista #45: Flamengo joga a vida na Libertadores e Vasco respira no Brasileirão

Imagem - Zona Mista #44: Flamengo empata clássico com o Vasco e vê rivais colarem

Zona Mista #44: Flamengo empata clássico com o Vasco e vê rivais colarem

Imagem - Zona Mista #43: Palmeiras na boa e Flamengo pronto para o Estudiantes

Zona Mista #43: Palmeiras na boa e Flamengo pronto para o Estudiantes

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Zona Mista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais