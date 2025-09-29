Videocast

Zona Mista #46: Flamengo ainda mais líder e Vasco competitivo no Brasileirão

Rubro-Negro bateu o Corinthians e contou com as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro para abrir vantagem na tabela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 13:55

O Zona Mista #46 chega com tudo na tarde desta segunda-feira (29) com a análise da 25ª rodada do Brasileirão, com destaque para o Flamengo, que venceu o Corinthians e contou com as derrotas de Palmeiras e Cruzeiro, este superado pelo Vasco, para abrir vantagem na liderança.

A vitória do Fluminense no clássico contra o Botafogo, e a 34ª Dez Milhas Garoto também estão na pauta da resenha comandada por Filipe Souza, Vitor Gregório, Vinícius Lima e Luca Lanes.

