Home
>
Futebol
>
Zona Mista #40: Flamengo tropeça, Vasco vence o Sport e Brasil campeão de basquete

Zona Mista #40: Flamengo tropeça, Vasco vence o Sport e Brasil campeão de basquete

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Caio Vasconcelos comandam a resenha desta segunda-feira (1)

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:49

O Zona Mista #40 chega com tudo nesta segunda-feira (1) trazendo os principais destaques esportivos do fim de semana. Tem os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, notícias dos times capixabas e da Seleção Brasileira. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Caio Vasconcelos comandam a resenha. Assista ao vivo no vídeo acima.

Recomendado para você

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Caio Vasconcelos comandam a resenha desta segunda-feira (1)

Zona Mista #40: Flamengo tropeça, Vasco vence o Sport e Brasil campeão de basquete

Surpresa na escalação para o duelo com o Grêmio, o volante De La Cruz busca uma nova fase no Flamengo.

De La Cruz recomeça no Flamengo em jogo com mais minutos após saída de desafeto

Atacante não está inscrito para a disputa do Campeonato Saudita pelo Al Hilal e almeja uma convocação à seleção brasileira de Carlo Ancelotti

O que falta para o São Paulo anunciar Marcos Leonardo? Entenda negociação

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

Zona Mista #39: Copa do Brasil tem Cruzeiro na boa e equilíbrio entre Vasco e Botafogo

Imagem - Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Zona Mista #38: Brancão dá adeus à Série D, Brasileirão e convocação da Seleção

Imagem - Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

Zona Mista #37: Flamengo avança na Libertadores e Vasco perde no Sul

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Zona Mista

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais