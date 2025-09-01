Ao Vivo

Zona Mista #40: Flamengo tropeça, Vasco vence o Sport e Brasil campeão de basquete

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Caio Vasconcelos comandam a resenha desta segunda-feira (1)

O Zona Mista #40 chega com tudo nesta segunda-feira (1) trazendo os principais destaques esportivos do fim de semana. Tem os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro, notícias dos times capixabas e da Seleção Brasileira. Filipe Souza, Murilo Cuzzuol, Breno Coelho e Caio Vasconcelos comandam a resenha. Assista ao vivo no vídeo acima.