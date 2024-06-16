Veja tudo que você precisa saber sobre Grêmio x Botafogo no Kleber Andrade

Zagueiro do Grêmio, Geromel terá a dura missão de parar Júnior Santos, que vive grande fase com a camisa do Botafogo Crédito: Maxi Franzoi/AGIF e Vitor Silva/Botafogo

Hoje é dia de Klebão. Em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo se enfrentam na noite deste domingo (16), no Kleber Andrade, em Cariacica. Em jogo está a possibilidade do Glorioso assumir a liderança da competição em caso de vitória e tropeço dos rivais, e para o Grêmio está a meta de reencontrar o bom futebol, vencer e sair da incômoda 14ª colocação da tabela.

Fato é que botafoguenses e gremistas que vivem no Espírito Santo terão a chance de ver seus times de perto, e se espera uma verdadeira festa no Kleber Andrade para as duas equipes.

Por que esse jogo veio para o Espírito Santo?

Impossibilitado de mandar jogos em sua Arena, o Grêmio tem tentado utilizar uma regra, que antes estava proibida, mas agora está liberada para os time gaúchos, por conta da tragédia provocada pelas chuvas no Estado: inversão do mando de campo. A equipe gaúcha solicitou ao Botafogo a inversão, entretanto o Glorioso não aceitou porque na data do jogo seu estádio já estava alugado para um show da turnê de despedida do Natiruts. Sendo assim, para não perder parte de sua logística e atuar em um estádio próximo ao Rio de Janeiro, a diretoria do Grêmio escolheu mandar a partida no Kleber Andrade.

Lembra da última vez que Grêmio e Botafogo estiveram no ES?

Para torcedor botafoguense a saudade a menor. O Glorioso constantemente vem ao Espírito Santo, e na última vez que atuou no Kleber Andrade a memória é uma das melhores possíveis. Em jogo válido pela Copa do Brasil, o Botafogo goleou o Brasiliense por 7 a 1, e de quebra encerrou um longo jejum. O Alvinegro não marcava sete gols em uma partida há 15 anos.

Já o torcedor gremista não vê seu time de coração atuar no Espírito Santo há 26 anos. Na primeira fase da Copa do Brasil de 1998, o Grêmio enfrentou o Linhares EC e a partida de ida foi realizada em terras capixabas, mais precisamente no antigo estádio Guilhermão, em Linhares. Mesmo com um jogador a mais, durante quase todo o segundo tempo, o Grêmio não conseguiu furar o bloqueio linharense e saiu de campo com um empate de 0 a 0 e sob vaias da torcida.

Vai ao jogo? Fique Ligado!

Fluxo de entrada das torcida de Grêmio e Botafogo no Kleber Andrade Crédito: Metrópoles Sports/Divulgação

Sob expectativa de grande público, o Governo do Estado, via Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), preparou algumas ações em relação ao reforço de policiamento e transporte para o acesso ao estádio.

Lembrando que o fluxo de chegada já está definido. A torcida do Botafogo vai entrar no estádio pela sua entrada principal, na avenida Kleber Andrade. Já os torcedores do Grêmio vão utilizar a entrada dos fundos do estádio, na Rua São Paulo.

Transporte

Os torcedores que forem assistir à partida vão contar com 10 carros extras na porta do estádio ao fim da partida. Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para domingo (16) estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros.

A medida visa auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio. Agentes da Ceturb-ES vão acompanhar de perto a operação para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.

Linhas que passam pelo estádio Kleber Andrade





509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha

- T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar

- T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos

- T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia

- T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe

- T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi

- T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso

- T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262

- Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande

- T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular

- T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança

- T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América

- T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América 748 - São Geraldo / T. Jardim América

- São Geraldo / T. Jardim América 753 - Roda D'água / T. Itacibá via BR-262

- Roda D'água / T. Itacibá via BR-262 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262

- T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande

- Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa

- Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia

- Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia

Segurança

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) ficou responsável pelo planejamento e execução do esquema especial de segurança para a partida. O efetivo total previsto é de 312 operadores de segurança pública, o que inclui Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e Guardas Municipais de Cariacica e Vitória.

O maior efetivo é da PM, que vai atuar no patrulhamento no entorno e no interior do estádio, com policiais do 7º Batalhão, além de unidades especializadas como BPTran, Regimento de Polícia Montada (RPMont) e Batalhão de Missões Especiais (BME). O Corpo de Bombeiros terá equipes de prontidão e a Polícia Civil disporá de reforço no plantão da Delegacia Regional de Cariacica. A Guarda Municipal de Vitória dará apoio no deslocamento dos times e a Guarda Municipal de Cariacica atuará na fiscalização dos pontos de bloqueio, fluxo de pedestres e no monitoramento por meio de câmeras.

Ingressos

Os ingressos seguirão sendo vendidos até o horário da partida. Como as lojas Ademar Cunha estarão fechadas no domingo, a melhor opção é a compra pela internet no site Bilheteria Digital

Arquibancada Grêmio





Meia: R$ 119,00

R$ 119,00 Solidária: R$ 139,00

R$ 139,00 Inteira: R$ 238,00





R$ 238,00 Arquibancada Botafogo





Meia: R$ 119,00

R$ 119,00 Solidária: R$ 139,00

R$ 139,00 Inteira: R$ 238,00

Como estão as equipes?

Bastos garantiu a vitória do Botafogo sobre o Fluminense Crédito: Jorge Rodrigues/Agif

Terceiro colocado do Brasileirão a apenas um ponto de distância de Flamengo e Bahia, líder e vice-líder respectivamente, o Botafogo vem de um grande jogo diante do Fluminense na última terça-feira (11). O Glorioso venceu o clássico por apenas 1 a 0, mas teve uma excelente atuação. Praticamente amassou o Tricolor durante todo jogo e abusou de perder chances de gols.

O time tem em Júnior Santos o goleador do momento. O atacante vive excelente fase. Mas não é só isso. O técnico português Artur Jorge parece ter entendido o que tem em mãos e tem conseguido extrair o melhor de seus jogadores. O time está jogando em sintonia e é o favorito para vencer o confronto deste domingo no Klebão.

Já o Grêmio vem de derrota para o remendado Flamengo, no Maracanã, na última quinta-feira (13). O Tricolor Gaúcho, também sem alguns de seus jogadores importantes, foi presa fácil para o Rubro-Negro. Mas preocupante mesmo é o pouco futebol que tem desempenhado nos últimos jogos. Até mesmo na Libertadores o resultado não foi o esperado.

Mas há de se destacar que a temporada do time gaúcho vai ser apenas de superação. Depois do que o Rio Grande do Sul viveu com as chuvas e da forma como os clubes foram afetados não há muito o que esperar. Dias sem treinar, estádio debaixo d'água e agora praticamente um clube itinerante, que vai rodar pelo Brasil sem sequer poder mandar seus jogos na sua casa. Uma triste situação. O que vier será na raça.

Retrospecto

Grêmio e Botafogo jé se enfrentaram 67 vezes, sendo 59 jogos pelo Brasileirão, 4 partidas pela Libertadores e 4 partidas pelo Robertão. No histórico do confronto estão registradas 29 vitórias do Grêmio, 20 vitórias do Botafogo e 18 empates. O Grêmio possui as maiores goleadas do confronto. Fora dois 4 a 0 em Campeonatos Brasileiros, um em 2018 e o outro em 2006.

Ficha Técnica