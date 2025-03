Equilíbrio

Veja as escalações e como chegam Brasil e Colômbia para jogo das Eliminatórias

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (20), em Brasília. Brasil busca reação após resultados irregulares, enquanto Colômbia tenta quebrar tabu histórico

Brasil treinou no estádio Mané Garrincha, palco da partida desta quinta-feira (20). (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira estreia em 2025 em busca de melhores resultados e também desempenho. Nesta quinta-feira (20), o Brasil enfrenta a Colômbia, no Estádio Mané Garrincha, às 21h45 (de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Situação das equipes nas Eliminatórias

A Colômbia ocupa atualmente a 4ª posição na tabela, com 19 pontos, enquanto o Brasil está em 5º lugar, com 18 pontos. Este confronto direto é crucial para ambas as seleções, que buscam consolidar suas posições na zona de classificação para o Mundial.

Desempenho recente do Brasil

A seleção brasileira, sob o comando do técnico Dorival Júnior, enfrenta pressão devido ao desempenho inconsistente nas últimas partidas. Nos últimos cinco jogos das Eliminatórias, o Brasil conquistou apenas duas vitórias, além de um empate e duas derrotas. A equipe busca retomar a confiança e apresentar um futebol mais convincente diante de sua torcida.

Desempenho recente da Colômbia

A Colômbia, dirigida por Néstor Lorenzo, também atravessa um momento de instabilidade. Após um bom início nas Eliminatórias, a equipe sofreu três derrotas nos últimos quatro jogos, o que acendeu o alerta para a necessidade de recuperação. A partida contra o Brasil é vista como uma oportunidade para os colombianos retomarem o caminho das vitórias e se firmarem na zona de classificação.

Prováveis escalações

Brasil: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro. Técnico: Dorival Júnior





Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr e João Pedro. Dorival Júnior Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica (Cristian Borja); Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias e James Rodríguez; Luis Díaz e Rafael Borré (Jhon Córdoba). Técnico: Néstor Lorenzo



Principais destaques individuais

Pelo lado brasileiro, a ausência de Neymar, devido a uma lesão, abre espaço para outros talentos assumirem o protagonismo. Vinícius Júnior, que busca seu primeiro gol nas Eliminatórias após sete partidas, é uma das principais esperanças ofensivas. Além dele, Raphinha vive uma excelente fase no futebol europeu, acumulando 27 gols e 20 assistências em 42 partidas nesta temporada.

Na seleção colombiana, Luis Díaz, atacante do Liverpool, é uma das principais ameaças ao Brasil. Díaz já marcou quatro gols nesta edição das Eliminatórias, igualando-se a Raphinha como artilheiro de sua equipe. Outro nome de destaque é James Rodríguez, que, com sua experiência, busca liderar a Colômbia rumo a um resultado positivo em solo brasileiro.

Histórico do confronto

Historicamente, o Brasil leva vantagem nos confrontos contra a Colômbia. Em 36 partidas disputadas, a seleção brasileira venceu 20 vezes, houve 12 empates e os colombianos triunfaram em apenas quatro ocasiões. Vale destacar que a Colômbia nunca venceu o Brasil em solo brasileiro, o que adiciona um componente extra de desafio para os visitantes neste confronto.

