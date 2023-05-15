Valdívia, ídolo do Palmeiras, é internado após sofrer crise nervosa, diz jornal

Valdivia marcou 41 gols em 241 jogos no Palmeiras Crédito: Divulgação / Palmeiras

Jorge Valdívia, ídolo do Palmeiras e ex-jogador da seleção chilena, está internado desde a última sexta-feira (12) em uma unidade psiquiátrica da Clínica da Universidade Católica, em Santiago, no Chile. Ele está sob cuidados médicos após ser diagnosticado com uma crise nervosa. As informações são do jornal La Hora.

Segundo o tabloide chileno, Valdívia, de 39 anos, deu entrada no hospital sozinho, muito agitado e com fortes sintomas de uma crise de pânico. O ex-jogador foi medicado com ansiolíticos, remédios usados para o tratamento de ansiedade e depressão, e desde então está em observação. A alta médica ainda está sendo avaliada.

A publicação relembrou ainda que o ex-jogador do Palmeiras vem passando por alguns problemas pessoais nos últimos anos. No final do ano passado, Valdívia terminou o seu relacionamento com Daniela Aránguiz, mãe dos seus dois filhos e com quem estava junto há 16 anos. O término aconteceu sob os olhares da mídia e contou com uma série de desavenças públicas entre o casal.

O jogador chegou a insinuar, por meio de postagem nas redes sociais, que a ex-mulher havia feito uma bruxaria contra ele, contando que ela amarrou e congelou uma cueca sua. Daniela respondeu às acusações em uma outra postagem, em sua página no Instagram, afirmando que o atleta havia "perdido a magia" e estaria "inventando coisas" sobre ela.

Nos últimos meses, a imprensa chilena indicou que Valdívia estaria vivendo um relacionamento com a deputada Maite Orsini. A parlamentar teria inclusive atuado para liberar o ex-jogador depois de ele ser detido pela polícia por dirigir sem os documentos do veículo.

Ao jornal Emol, Orsini classificou a ação policial como "agressiva, prepotente e intimidante". O caso ganhou repercussão no Chile e a deputada está sendo acusada de tráfico de influência. Segundo o La Hora, o episódio contribuiu para a internação de Valdívia.