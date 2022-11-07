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Seleção Brasileira

Só um jogador entre as figurinhas do álbum não vai para a Copa

Dos 18 jogadores que estão no álbum, 17 foram chamados por Tite para disputar o Mundial do Catar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 nov 2022 às 16:33

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 16:33

SÃO PAULO - O técnico Tite, da Seleção Brasileira, divulgou nesta segunda-feira (7) os 26 nomes convocados para a Copa do Mundo do Catar. O álbum do Mundial, produzido pela Panini, trouxe 18 nomes entre as figurinhas e apenas um deles não estará na competição: o meia Philippe Coutinho, do Aston Villa.
Álbum de figurinhas da Copa
Álbum de figurinhas da Copa: só um jogador ficou fora da lista da Seleção Crédito: Panini / Divulgação
Todos as outras figurinhas do álbum estarão no Oriente Médio: Alisson, Ederson, Alex Sandro, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá, Antony, Gabriel Jesus, Neymar Jr, Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior foram convocados.
Werverton (Palmeiras), Daniel Alves (Pumas), Alex Telles (Sevilla), Bremer (Juventus), Bruno Guimarães (Newcastle), Everton Ribeiro (Flamengo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo) e Rodrygo (Real Madrid) são os outros nomes da convocação, e devem receber figurinhas da Panini após a confirmação de todos os nomes convocados.

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Coutinho sofreu uma lesão muscular e não iria se recuperar a tempo da Copa do Mundo 2022.
O médico Rodrigo Lasmar recebeu informações de que realmente Coutinho não ficará recuperado até a data de apresentação. Independentemente do prazo final de cura da lesão, o cenário já torna inviável a presença dele na lista de Tite para o Catar.
O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de novembro, enfrentando a Sérvia, mas se apresenta já no dia 14, em Turim, na Itália.

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